Λάθος μετάγγιση αίματος σε ιδιωτική κλινική: «Λάθη γίνονται παντού – Κακώς απαξιώθηκαν οι νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία» τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ



«Λάθη γίνονται παντού», σχολιάζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή το νέο περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης σε ιδιωτική κλινική. Μετά τον σάλο που είχε προκληθεί στη λάθος μετάγγιση στο Τζάνειο νοσοκομείο που στοίχισε τη ζωή μιας ασθενούς, ο κ. Γιαννάκος επισημαίνει πως τα δημόσια νοσοκομεία δεν πρέπει να απαξιώνονται.

«Είχαμε άλλη μια λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή, από νοσηλεύτρια πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε ιδιωτική κλινική και μάλιστα σε δίκλινο θάλαμο, με βραχιολάκι στο χέρι του ασθενούς όπως λέγεται. Όταν έγινε η λάθος μετάγγιση στο Τζάνειο Νοσοκομείο από ΔΕ βοηθό Νοσηλευτή αμφισβητήθηκε το πρωτόκολλο και η δυνατότητα των βοηθών νοσηλευτών να κάνουν μεταγγίσεις. Μάλιστα υπήρξαν έγγραφα από διοικητές υγειονομικών περιφερειών για την κάλυψη όλων των βαρδιών στα νοσοκομεία με Νοσηλευτή Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που φυσικά είναι αδύνατον λόγω ελλείψεων», σημειώνει ο κ. Γιαννάκος [...].



