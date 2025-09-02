Παράδοξο: Η κρίση μέσης ηλικίας «εξαφανίστηκε» από τους 50χρονους και «χτυπάει» την GenZ
Οι επιστήμονες κάνουν πλέον λόγο όχι για μια κρίση μέσης, αλλά νέας ηλικίας, με τους έφηβους και τους νεαρούς ενήλικες να αποτελούν σήμερα την πιο δυστυχισμένη ηλικιακή ομάδα - Ποιοι παράγοντες έχουν συμβάλει σε αυτή τη μετατόπιση
Η νιότη φέρνει μαζί της δύναμη, ενέργεια, υγεία, πνεύμα και σώμα ακμαίο, όρεξη για ζωή και δράση. Τα γηρατειά συνδέονται με τη σοφία, τη γνώση, τη συνειδητοποίηση, τη συμφιλίωση με την πορεία της ζωής. Βάσει αυτών, η πιο ευάλωτη -ηλικιακά- ομάδα ήταν έως τώρα οι μεσήλικες: Οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωτικότητα των νιάτων και που δεν έχουν προλάβει να συμφιλιωθούν ακόμη με τη φθορά του χρόνου, οι άνθρωποι που καλούνται να αποδεχθούν τις φυσιολογικές αλλαγές που έρχονται με την ηλικία.
Γι’ αυτό και είχε επικρατήσει ο όρος «κρίση μέσης ηλικίας», με στόχο να περιγράψει αυτό το μεταίχμιο, που συνοδευόταν συχνά από άγχος και το μέλλον και έντονη ψυχική δυσφορία. Μια νέα μελέτη, ωστόσο, υποδηλώνει ότι το γνώριμο αυτό φαινόμενο τείνει να εξαφανίζεται. Στη θέση του, εμφανίζεται μια πιο ανησυχητική κρίση ψυχικής υγείας, που «κατεβαίνει» ηλικιακά.
