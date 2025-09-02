Παράδοξο: Η κρίση μέσης ηλικίας «εξαφανίστηκε» από τους 50χρονους και «χτυπάει» την GenZ

Οι επιστήμονες κάνουν πλέον λόγο όχι για μια κρίση μέσης, αλλά νέας ηλικίας, με τους έφηβους και τους νεαρούς ενήλικες να αποτελούν σήμερα την πιο δυστυχισμένη ηλικιακή ομάδα - Ποιοι παράγοντες έχουν συμβάλει σε αυτή τη μετατόπιση