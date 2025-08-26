Το αξεσουάρ του ντους που μια ειδικός δεν χρησιμοποιεί ποτέ – «Είναι γεμάτο βακτήρια»
Το αξεσουάρ του ντους που μια ειδικός δεν χρησιμοποιεί ποτέ – «Είναι γεμάτο βακτήρια»
Μια κορυφαία γιατρός αποκάλυψε το καθημερινό αξεσουάρ του ντους που δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ, προειδοποιώντας ότι μπορεί να φιλοξενεί μικρόβια ικανά να προκαλέσουν δερματικές λοιμώξεις
Αποτελεί πρωταγωνιστικό και αναφαίρετο αξεσουάρ στη ρουτίνα καθαριότητας πολλών, οι οποίοι πιστεύουν μάλιστα ότι έτσι επιτυγχάνουν πιο σωστή καθαριότητα σώματος. Η δρ. Sasha Haddad, όμως, γιατρός με έδρα τις ΗΠΑ, έχει αντίθετη άποψη. Πρόσφατα, η ειδικός μοιράστηκε με τους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της στο TikTok συνήθειες του ντους που αποφεύγει. Στο viral βίντεο, που μετρά ήδη περισσότερες από 117.000 προβολές, μία συνήθεια ήταν αυτή που ξεχώρισε, προκαλώντας ένα «κύμα» συζητήσεων: Η χρήση σφουγγαριού με δίχτυ.
Το αμφιλεγόμενο αντικείμενο είναι παραδοσιακά κατασκευασμένο από συνθετικό πλέγμα και αποτελεί αντικείμενο ευρείας χρήσης στο ντους. Η δρ. Haddad προειδοποιεί, ωστόσο, όσους το χρησιμοποιούν να αλλάξουν συνήθειες. «Είναι υγρό, γεμάτο βακτήρια και μούχλα – δεν θέλετε να τρίβετε το δέρμα σας με αυτό», ακούγεται να λέει στο βίντεο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το αμφιλεγόμενο αντικείμενο είναι παραδοσιακά κατασκευασμένο από συνθετικό πλέγμα και αποτελεί αντικείμενο ευρείας χρήσης στο ντους. Η δρ. Haddad προειδοποιεί, ωστόσο, όσους το χρησιμοποιούν να αλλάξουν συνήθειες. «Είναι υγρό, γεμάτο βακτήρια και μούχλα – δεν θέλετε να τρίβετε το δέρμα σας με αυτό», ακούγεται να λέει στο βίντεο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα