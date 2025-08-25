5 τρόφιμα που δεν πρέπει να βάζουμε ποτέ στην πόρτα του ψυγείου
YGEIAMOU.GR
Αυγά Βακτήρια Γάλα Θρεπτικά συστατικά Λαχανικά Τρόφιμα Τυρί Φρούτα Ψυγείο

5 τρόφιμα που δεν πρέπει να βάζουμε ποτέ στην πόρτα του ψυγείου

Γάλα στην πόρτα του ψυγείου; Οι ειδικοί προτείνουν να το ξανασκεφτούμε, καθώς η σωστή οργάνωση του ψυγείου δεν είναι απλά θέμα τάξης αλλά και ασφάλειας

5 τρόφιμα που δεν πρέπει να βάζουμε ποτέ στην πόρτα του ψυγείου
Κλέλια Γιαρίμογλου
Μετά από μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, η τοποθέτηση των τροφίμων στο ψυγείο φαίνεται μία απλή διαδικασία. Ωστόσο, δεν πρόκειται τελικά για κάτι τόσο απλό, καθώς πολλοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν ότι η θερμοκρασία δεν είναι ίδια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Ο σωστός τρόπος αποθήκευσης είναι καθοριστικός για τη διατήρηση της φρεσκάδας και των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων.

Ας δούμε ποια πέντε τρόφιμα δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσονται στην πόρτα του ψυγείου και πού είναι καλύτερα να τα αποθηκεύουμε, σύμφωνα τους ειδικούς.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης