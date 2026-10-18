Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Έλενα Παπαρίζου για το bullying που έχει δεχθεί για τα κιλά της: «Το έχω φάει με το φτυάρι», δείτε βίντεο
Έλενα Παπαρίζου για το bullying που έχει δεχθεί για τα κιλά της: «Το έχω φάει με το φτυάρι», δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια συγκινήθηκε από την εξομολόγηση διαγωνιζόμενης στο «The Voice» και έστειλε μήνυμα κατά των αρνητικών σχολίων για την εμφάνιση
Στις προσβολές και τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχθεί κατά καιρούς για το βάρος και την εξωτερική της εμφάνιση αναφέρθηκε η Έλενα Παπαρίζου, κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου του «The Voice», που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (17/10) στον ΣΚΑΪ. Αφορμή στάθηκε η προσωπική εξομολόγηση μιας διαγωνιζόμενης, της Αναστασίας, η οποία μίλησε για τις ανασφάλειές της και την προσπάθειά της να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Η τραγουδίστρια και coach του μουσικού διαγωνισμού θέλησε να μοιραστεί τη δική της εμπειρία από το bullying, τονίζοντας ότι τα κιλά δεν καθορίζουν ούτε την αξία ενός ανθρώπου ούτε το ταλέντο ενός καλλιτέχνη.
«Ήθελα να βρεθώ σε αυτή τη σκηνή πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχω νικήσει την ανασφάλειά μου, γι’ αυτό ήρθα. Ήμουν πολλά κιλά πάνω, τώρα ένιωσα τη δύναμη, βελτίωσα την εικόνα μου και πήρα το θάρρος», ανέφερε η διαγωνιζόμενη, περιγράφοντας τη διαδρομή της μέχρι να αισθανθεί καλύτερα με τον εαυτό της.
Τα λόγια της προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της Έλενας Παπαρίζου, η οποία αναγνώρισε στις ανασφάλειες της Αναστασίας όσα έχει βιώσει και η ίδια εξαιτίας της δημόσιας κριτικής για το σώμα της.
«Τα κιλά δεν είναι αυτά που κάνουν τον καλλιτέχνη. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το bullying για τα κιλά, μιας και το ’χω φάει με το φτυάρι, καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα, ότι δημιουργείται μια ανασφάλεια σε μια γυναίκα, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, απευθυνόμενη προσωπικά στην Αναστασία, την προέτρεψε να αφήσει πίσω της τις σκέψεις για το βάρος της και να επικεντρωθεί στις δυνατότητες και στο ταλέντο της.
Η τραγουδίστρια και coach του μουσικού διαγωνισμού θέλησε να μοιραστεί τη δική της εμπειρία από το bullying, τονίζοντας ότι τα κιλά δεν καθορίζουν ούτε την αξία ενός ανθρώπου ούτε το ταλέντο ενός καλλιτέχνη.
Η εξομολόγηση της Αναστασίας για τις ανασφάλειές τηςΗ συζήτηση ξεκίνησε όταν η Αναστασία, μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της στη σκηνή του «The Voice», εξήγησε στους coaches ότι επί χρόνια επιθυμούσε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, αλλά οι ανασφάλειές της την κρατούσαν πίσω.
«Ήθελα να βρεθώ σε αυτή τη σκηνή πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχω νικήσει την ανασφάλειά μου, γι’ αυτό ήρθα. Ήμουν πολλά κιλά πάνω, τώρα ένιωσα τη δύναμη, βελτίωσα την εικόνα μου και πήρα το θάρρος», ανέφερε η διαγωνιζόμενη, περιγράφοντας τη διαδρομή της μέχρι να αισθανθεί καλύτερα με τον εαυτό της.
Τα λόγια της προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της Έλενας Παπαρίζου, η οποία αναγνώρισε στις ανασφάλειες της Αναστασίας όσα έχει βιώσει και η ίδια εξαιτίας της δημόσιας κριτικής για το σώμα της.
«Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει bullying για τα κιλά»Παίρνοντας τον λόγο, η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε με έντονο ύφος για τον τρόπο με τον οποίο τα σχόλια σχετικά με την εμφάνιση μπορούν να επηρεάσουν την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας.
«Τα κιλά δεν είναι αυτά που κάνουν τον καλλιτέχνη. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το bullying για τα κιλά, μιας και το ’χω φάει με το φτυάρι, καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα, ότι δημιουργείται μια ανασφάλεια σε μια γυναίκα, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, απευθυνόμενη προσωπικά στην Αναστασία, την προέτρεψε να αφήσει πίσω της τις σκέψεις για το βάρος της και να επικεντρωθεί στις δυνατότητες και στο ταλέντο της.
«Πετάξτε τα αυτά, με τα κιλά και τα λοιπά. Ο άνθρωπος είναι εκεί μέσα. Είναι εκεί μέσα ο καλλιτέχνης. Οι ευαισθησίες σου είναι εκεί μέσα. Γιατί κι όλοι το ’χουμε πάρα πολύ εύκολο το να γράφουμε κακίες και να σχολιάζουμε κλπ. Πάρα πολύ εύκολο το έχουμε», τόνισε.
Η Έλενα Παπαρίζου ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της εκφράζοντας τη διαφωνία της με όσους κρίνουν τους άλλους βάσει της εμφάνισής τους και ενθαρρύνοντας τη διαγωνιζόμενη να πιστέψει στον εαυτό της.
«Εγώ δεν το δέχομαι, είσαι θεά, μην σκέφτεσαι τα κιλά. Πραγματικά έλεος», κατέληξε.
Το κλίμα επιχείρησε να ελαφρύνει ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος επιστράτευσε το χιούμορ του, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο για τα κιλά και την τηλεόραση.
«Επειδή η τηλεόραση προσθέτει κιλά... σταμάτησα να τρώω τηλεοράσεις», είπε ο τραγουδιστής και coach του «The Voice», προκαλώντας το ξέσπασμα της Έλενας Παπαρίζου σε γέλια.
Η Έλενα Παπαρίζου ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της εκφράζοντας τη διαφωνία της με όσους κρίνουν τους άλλους βάσει της εμφάνισής τους και ενθαρρύνοντας τη διαγωνιζόμενη να πιστέψει στον εαυτό της.
«Εγώ δεν το δέχομαι, είσαι θεά, μην σκέφτεσαι τα κιλά. Πραγματικά έλεος», κατέληξε.
Το κλίμα επιχείρησε να ελαφρύνει ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος επιστράτευσε το χιούμορ του, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο για τα κιλά και την τηλεόραση.
«Επειδή η τηλεόραση προσθέτει κιλά... σταμάτησα να τρώω τηλεοράσεις», είπε ο τραγουδιστής και coach του «The Voice», προκαλώντας το ξέσπασμα της Έλενας Παπαρίζου σε γέλια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα