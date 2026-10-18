Έλενα Παπαρίζου για το bullying που έχει δεχθεί για τα κιλά της: «Το έχω φάει με το φτυάρι», δείτε βίντεο

«Πετάξτε τα αυτά, με τα κιλά και τα λοιπά. Ο άνθρωπος είναι εκεί μέσα. Είναι εκεί μέσα ο καλλιτέχνης. Οι ευαισθησίες σου είναι εκεί μέσα. Γιατί κι όλοι το ’χουμε πάρα πολύ εύκολο το να γράφουμε κακίες και να σχολιάζουμε κλπ. Πάρα πολύ εύκολο το έχουμε», τόνισε.Η Έλενα Παπαρίζου ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της εκφράζοντας τη διαφωνία της με όσους κρίνουν τους άλλους βάσει της εμφάνισής τους και ενθαρρύνοντας τη διαγωνιζόμενη να πιστέψει στον εαυτό της.«Εγώ δεν το δέχομαι, είσαι θεά, μην σκέφτεσαι τα κιλά. Πραγματικά έλεος», κατέληξε.Το κλίμα επιχείρησε να ελαφρύνει ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος επιστράτευσε το χιούμορ του, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο για τα κιλά και την τηλεόραση.«Επειδή η τηλεόραση προσθέτει κιλά... σταμάτησα να τρώω τηλεοράσεις», είπε ο τραγουδιστής και coach του «The Voice», προκαλώντας το ξέσπασμα της Έλενας Παπαρίζου σε γέλια.