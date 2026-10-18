«Με χτυπούσαν με σιδερένιες ράβδους»: Ισραηλινοί έποικοι ξυλοκόπησαν 78χρονο Γάλλο δήμαρχο στη Δυτική Όχθη, η αντίδραση του Παρισιού
Άμεση σύλληψη των δραστών ζητά ο Γάλλος ΥΠΕΞ – Ο δήμαρχος καταγγέλλει ανοχή της κυβέρνησης Νετανιάχου στη βία των εποίκων
Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε «αποτρόπαια» την επίθεση και κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να εντοπίσουν τους δράστες και να τους οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ υπογράμμισε ότι το Ισραήλ «οφείλει επειγόντως να σταματήσει αυτή την εγκληματική βία και να εγγυηθεί την ασφάλεια των αμάχων πληθυσμών, όπως έχει υποχρέωση να κάνει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».
Le maire de la commune d'Aulnoye-Aymeries a été violemment agressé par des colons extrémistes en Cisjordanie. Nous sommes en lien avec lui.— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) October 17, 2026
Les autorités israéliennes doivent impérativement arrêter les responsables de ces actes révoltants et les traduire en justice.
Elles…
Ο Μπαρό επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν ο Μπερνάρ Μποντού, κομμουνιστής δήμαρχος της Ολνουά-Εμερί, στη βόρεια Γαλλία, ο οποίος δέχθηκε βίαιη επίθεση από εξτρεμιστές εποίκους. «Είμαστε σε επαφή μαζί του», ανέφερε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.
Η επίθεση στην αυτοκινητοπομπή και ο ξυλοδαρμός του δημάρχουΤο περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οχήματα των διπλωματικών αποστολών της Γαλλίας, του Βελγίου και της Πολωνίας μετέφεραν αντιπροσωπεία στην Ταϊμπέ, χωριό της Δυτικής Όχθης με πληθυσμό κατά πλειονότητα χριστιανικό.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στην περιοχή είχαν εμφανιστεί Ισραηλινοί έποικοι με σκοπό να εμποδίσουν Παλαιστίνιους αγρότες να πραγματοποιήσουν τη συγκομιδή της ελιάς. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι έποικοι στράφηκαν εναντίον της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας, εξαπολύοντας αρχικά λεκτικές επιθέσεις και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας βία.
Des extrémistes juifs attaquent un convoi d’élus européens en Judée-Samarie ce samedi, dont le maire français Bernard Baudoux pic.twitter.com/cd6DBALILj— i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) October 17, 2026
Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο 78χρονος δήμαρχος περιέγραψε ότι δύο ή τρία αυτοκίνητα έφτασαν ξαφνικά στο σημείο και οι επιβαίνοντες κατέβηκαν φωνάζοντας ύβρεις κατά της Γαλλίας. Ο ίδιος φορούσε την τρίχρωμη ταινία του δημάρχου, με τα χρώματα της γαλλικής σημαίας, η οποία υποδήλωνε την επίσημη ιδιότητά του.
Όπως κατήγγειλε, οι δράστες τον έριξαν στο έδαφος, τον ξυλοκόπησαν και τον χτύπησαν με σιδερένιες ράβδους.
«Ήταν μια πράξη αδικαιολόγητης βίας που με εκπλήσσει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι επιτιθέμενοι «έφτασαν να είναι εκτός εαυτού».
Ο Μποντού κατάφερε τελικά να σηκωθεί με τη βοήθεια ιερέα που τον συνόδευε και απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο με αυτοκίνητο. Παρά την ένταση των χτυπημάτων, δεν υπέστη σοβαρά τραύματα και μπόρεσε να συνεχίσει την επίσκεψή του.
«Υπάρχει ανοχή από την κυβέρνηση Νετανιάχου»Ο Γάλλος δήμαρχος είχε μεταβεί στην Ταϊμπέ μαζί με τον γενικό πρόξενο της Γαλλίας στην Ιερουσαλήμ και έναν ιερέα από την πόλη του, προκειμένου να υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο δήμων.
Μετά τον ξυλοδαρμό του, κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι επιτρέπει στους εποίκους να δρουν με αυτόν τον τρόπο.
«Θεωρώ ότι εάν οι έποικοι ενεργούν με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει ανοχή εκ μέρους της ισραηλινής κυβέρνησης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Παράλληλα, θέλησε να στρέψει την προσοχή στην καθημερινότητα των Παλαιστινίων που ζουν στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει με ασφάλεια στη χώρα του, σε αντίθεση με τους κατοίκους της Δυτικής Όχθης.
«Όλος ο πλανήτης πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει εκεί. Γιατί, εντάξει, εγώ μετά θα επιστρέψω στη χώρα μου, όλα θα είναι καλά. Αυτοί όμως που συνεχίζουν να υποφέρουν περισσότερο είναι όσοι βρίσκονται εδώ», τόνισε.
Ο Μποντού εξέφρασε επίσης τη δυσπιστία του για το ενδεχόμενο τιμωρίας των δραστών, παρά την ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.
«Είναι απίστευτο το ότι έποικοι μπορούν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η επίθεση θα μείνει τελικά «ατιμώρητη».
Η καταδίκη από τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ και η αντίδραση ΝετανιάχουΑπό την πλευρά του Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ καταδίκασε έντονα τις «σοβαρές πράξεις βίας», αποδίδοντας την ευθύνη σε «Ισραηλινούς ταραξίες».
Ωστόσο, άσκησε παράλληλα κριτική στα ευρωπαϊκά προξενεία που συμμετείχαν στην αποστολή, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν συντονίσει προηγουμένως την επίσκεψή τους με τον ισραηλινό στρατό.
Διαφορετικό τόνο υιοθέτησε στη συνέχεια το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο κατήγγειλε εκστρατεία «δυσφήμισης» σε βάρος του Ισραήλ και των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
The Prime Minister's Office:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 17, 2026
ALLEGED ATTACK ON EUROPEAN DIPLOMATS: SERIOUS ACCUSATIONS REQUIRE SERIOUS EVIDENCE.
We urge caution before drawing conclusions from today's reports that European diplomats were attacked by masked Israelis in Judea and Samaria. Any violence against…
Η υπόθεση προκαλεί νέα ένταση σε μια περίοδο κατά την οποία η ισραηλινή κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει την επέκταση των οικισμών στην περιοχή. Παράλληλα, ο Νετανιάχου διεκδικεί την επανεκλογή του στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, με το ζήτημα της εποικιστικής δραστηριότητας να παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
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