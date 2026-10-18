Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Τουλάχιστον 19 νεκροί από ποδοπάτημα σε θρησκευτική γιορτή στην Καλκούτα, ανάμεσά τους ένα 7χρονο κορίτσι, βίντεο
Ξαφνική νεροποντή προκάλεσε πανικό και συνωστισμό χιλιάδων πιστών – Περίπου 20 τραυματίες, συλλυπητήρια από τον Ναρέντρα Μόντι
Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους πως μεταξύ των νεκρών είναι κι ένα επτάχρονο κορίτσι.
🚨SHOCKING | At least 17 killed, several injured in a stampede at the Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal in North Kolkata, West Bengal, amid heavy crowds and rain pic.twitter.com/PGXUikpb0F— The Tatva (@thetatvaindia) October 17, 2026
Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως επικράτησε συνωστισμός στο φεστιβάλ Ντούργκα Πούτζα, όταν αρκετοί παρευρισκόμενοι άρχισαν να σπρώχνονται. Ακολούθως ορισμένοι έπεσαν στο έδαφος και ποδοπατήθηκαν.
17 feared dead, several injured in stampede at Kolkata Durga Puja pandal. The incident occurred at the Chorbagan Sarbojanin Puja pandal in the northern part of the city amid heavy rain and lightning. #DurgaPuja2026 #Stampede #Kolkata #WestBengal pic.twitter.com/1gQyReyAqQ— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) October 17, 2026
Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό. «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
The stampede in Kolkata is saddening. Condolences to the bereaved families. Wishing the injured a speedy recovery.— Narendra Modi (@narendramodi) October 17, 2026
The West Bengal Government is providing all possible help to the affected families.
Θανατηφόρα περιστατικά συνωστισμού είναι συχνά σε μεγάλες συγκεντρώσεις στην Ινδία, ιδίως σε θρησκευτικές γιορτές, λόγω κακής οργάνωσης και ελλιπών μέτρων ασφαλείας.
कोलकाता: चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल हादसे में 17-18 लोगों की मौत और 45 से अधिक घायल। पंडाल बंद कर दिए गए हैं। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी: 18003455678, 03322141310। 🙏— The Nation 91 (@thenation91) October 17, 2026
पूरी ख़बर पढ़िए:https://t.co/OSu2ZlCaH5
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