Φορτηγάκι εισέβαλε σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο Κάνσας: Δύο νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, δείτε βίντεο

Ο οδηγός συνελήφθη μετά το περιστατικό – Πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά, στο σημείο βρίσκονταν οικογένειες





Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:25 το απόγευμα, τοπική ώρα, στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Stryker Sports Complex, όπου πραγματοποιούνται αγώνες ποδοσφαιρικών ακαδημιών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ώρα της εισβολής του οχήματος βρίσκονταν στα γήπεδα πολλές οικογένειες με παιδιά, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.





«Ένα μαύρο φορτηγάκι ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και μπήκε στο γήπεδο» Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KWCH ανέφερε ότι βρισκόταν με την οικογένειά του στο αθλητικό κέντρο όταν είδε ένα μαύρο ημιφορτηγό να ανεβαίνει στο κράσπεδο και να κατευθύνεται προς τον αγωνιστικό χώρο.







Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις, με δεκάδες περιπολικά της τοπικής αστυνομίας και των αρχών της κομητείας να καταφθάνουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, προτού διακομιστούν σε νοσοκομεία.



Συνελήφθη ο οδηγός – Δύο ανήλικοι βρίσκονταν στο όχημα Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Γουίτσιτα, Άαρον Μόουζες, επιβεβαίωσε ότι ο οδηγός του οχήματος τέθηκε υπό κράτηση, διευκρινίζοντας πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τους πολίτες από το συγκεκριμένο άτομο.



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Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στο φορτηγάκι βρίσκονταν και δύο ανήλικοι τη στιγμή που εισέβαλε στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Το όχημα παρέμεινε στον χώρο μετά το περιστατικό.



Τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο (17/10) στην πόλη Γουίτσιτα του Κάνσας , στις ΗΠΑ, όταν φορτηγάκι εισέβαλε σε γήπεδο ποδοσφαίρου την ώρα που διεξαγόταν αγώνας, παρασύροντας ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ένα παιδί και ένας ενήλικος, έχασαν τη ζωή τους , ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:25 το απόγευμα, τοπική ώρα, στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Stryker Sports Complex, όπου πραγματοποιούνται αγώνες ποδοσφαιρικών ακαδημιών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ώρα της εισβολής του οχήματος βρίσκονταν στα γήπεδα πολλές οικογένειες με παιδιά, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KWCH ανέφερε ότι βρισκόταν με την οικογένειά του στο αθλητικό κέντρο όταν είδε ένα μαύρο ημιφορτηγό να ανεβαίνει στο κράσπεδο και να κατευθύνεται προς τον αγωνιστικό χώρο.Το όχημα παρέσυρε ανθρώπους που βρίσκονταν στο γήπεδο, ενώ δύο ακόμη μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο τη στιγμή του περιστατικού.Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις, με δεκάδες περιπολικά της τοπικής αστυνομίας και των αρχών της κομητείας να καταφθάνουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, προτού διακομιστούν σε νοσοκομεία.Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Γουίτσιτα, Άαρον Μόουζες, επιβεβαίωσε ότι ο οδηγός του οχήματος τέθηκε υπό κράτηση, διευκρινίζοντας πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τους πολίτες από το συγκεκριμένο άτομο.«Δεν υπάρχει κάποια επιπλέον συνεχιζόμενη απειλή για το κοινό από αυτόν τον οδηγό», ανέφερε χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στο φορτηγάκι βρίσκονταν και δύο ανήλικοι τη στιγμή που εισέβαλε στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Το όχημα παρέμεινε στον χώρο μετά το περιστατικό.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός βρέθηκε μέσα στο γήπεδο, ούτε εάν επρόκειτο για ατύχημα ή σκόπιμη ενέργεια.



Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι δύο νεκροί είναι ένα παιδί και ένας ενήλικος, χωρίς να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους ή τις ακριβείς ηλικίες τους.



Ο Μόουζες εξήγησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ενημέρωσης των οικογενειών των θυμάτων. Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό ποιες ποδοσφαιρικές ομάδες χρησιμοποιούσαν το γήπεδο την ώρα της τραγωδίας.



Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και η σοβαρότητα της κατάστασής τους δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.



Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα παραχωρούσαν νέα συνέντευξη Τύπου το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να παρουσιάσουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.



