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Φορτηγάκι εισέβαλε σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο Κάνσας: Δύο νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, δείτε βίντεο
Ο οδηγός συνελήφθη μετά το περιστατικό – Πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά, στο σημείο βρίσκονταν οικογένειες
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:25 το απόγευμα, τοπική ώρα, στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Stryker Sports Complex, όπου πραγματοποιούνται αγώνες ποδοσφαιρικών ακαδημιών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ώρα της εισβολής του οχήματος βρίσκονταν στα γήπεδα πολλές οικογένειες με παιδιά, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.
JUST IN: Wichita police confirm multiple fatalities after a vehicle rammed into a crowd at the Stryker Sports Complex in Wichita, Kansas. - KWHC pic.twitter.com/LgJAIj5jqt— Scope Report (@ScopeReport_) October 17, 2026
«Ένα μαύρο φορτηγάκι ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και μπήκε στο γήπεδο»Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KWCH ανέφερε ότι βρισκόταν με την οικογένειά του στο αθλητικό κέντρο όταν είδε ένα μαύρο ημιφορτηγό να ανεβαίνει στο κράσπεδο και να κατευθύνεται προς τον αγωνιστικό χώρο.
Το όχημα παρέσυρε ανθρώπους που βρίσκονταν στο γήπεδο, ενώ δύο ακόμη μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο τη στιγμή του περιστατικού.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις, με δεκάδες περιπολικά της τοπικής αστυνομίας και των αρχών της κομητείας να καταφθάνουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, προτού διακομιστούν σε νοσοκομεία.
Συνελήφθη ο οδηγός – Δύο ανήλικοι βρίσκονταν στο όχημαΟ εκπρόσωπος της αστυνομίας της Γουίτσιτα, Άαρον Μόουζες, επιβεβαίωσε ότι ο οδηγός του οχήματος τέθηκε υπό κράτηση, διευκρινίζοντας πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τους πολίτες από το συγκεκριμένο άτομο.
«Δεν υπάρχει κάποια επιπλέον συνεχιζόμενη απειλή για το κοινό από αυτόν τον οδηγό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
BREAKING: Wichita, Kansas police say at least 2 people killed with "multiple other casualties with individuals transported to area hospitals" after a driver struck people at Stryker Sports Complex. Driver in custody. https://t.co/i27zbdXRfx pic.twitter.com/4sZOrqw4w3— AZ Intel (@AZ_Intel_) October 17, 2026
Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στο φορτηγάκι βρίσκονταν και δύο ανήλικοι τη στιγμή που εισέβαλε στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Το όχημα παρέμεινε στον χώρο μετά το περιστατικό.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι δύο νεκροί είναι ένα παιδί και ένας ενήλικος, χωρίς να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους ή τις ακριβείς ηλικίες τους.
Ο Μόουζες εξήγησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ενημέρωσης των οικογενειών των θυμάτων. Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό ποιες ποδοσφαιρικές ομάδες χρησιμοποιούσαν το γήπεδο την ώρα της τραγωδίας.
Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και η σοβαρότητα της κατάστασής τους δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.
Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα παραχωρούσαν νέα συνέντευξη Τύπου το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να παρουσιάσουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.
INJURY ACCIDENT: We are aware of an accident involving a vehicle and a crowd of people at Stryker Sports Complex. We are working to learn the conditions of any victims at this time. 12 News has a crew heading to the scene to learn more. #kwch12 pic.twitter.com/iT6RpBU7si— KWCH 12 News (@KWCH12) October 17, 2026
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