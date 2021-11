Αναιμία: Ο σπόρος που καταπολεμά την ανεπάρκεια σιδήρου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Nutrition δείχνει ότι η τακτική κατανάλωση κεχριού μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης και φερριτίνης ορού προκειμένου να μειωθεί η ανεπάρκεια σιδήρου (αναιμία), κατάσταση που αυξάνεται ραγδαίως σε παγκόσμιο επίπεδο.Η πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα, που αποτελείται από μια μετα-ανάλυση 22 μελετών σε ανθρώπους και οκτώ εργαστηριακών μελετών για την κατανάλωση κεχριού και την αναιμία, πραγματοποιήθηκε από επτά οργανισμούς σε τέσσερις χώρες με επικεφαλής το ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics).«Η μελέτη κατέληξε ότι το κεχρί μπορεί να παράσχει ολόκληρη ή την περισσότερη από την ποσότητα σιδήρου που χρειάζεται καθημερινά ένας μέσος άνθρωπος. Παρόλο που η ποσότητα του σιδήρου που παρέχεται εξαρτάται από την ποικιλία του κεχριού και τη μορφή επεξεργασίας του, η έρευνα δείχνει με σαφήνεια ότι το κεχρί μπορεί να παίξει έναν πολλά υποσχόμενο ρόλο στην πρόληψη και μείωση των υψηλών επιπέδων ανεπάρκειας σιδήρου-αναιμίας», υπογραμμίζει ο Δρ. S Anitha, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και διατροφολόγος στο ICRISAT.