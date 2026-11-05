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Επεισόδια στη μεγάλη πορεία στο Παρίσι, 200 διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Παρίσι Διαδηλώσεις Ραφαέλ Γκλουκσμάν

Επεισόδια στη μεγάλη πορεία στο Παρίσι, 200 διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, δείτε βίντεο

Αποχώρησε από την πορεία ο υποψήφιος πρόεδρος Ραφαέλ Γκλουκσμάν - Εκατοντάδες χιλιάδες κατέβηκαν σε πορείες για την πανεθνική ημέρα δράσης που οργάνωσαν τα συνδικάτα

Επεισόδια στη μεγάλη πορεία στο Παρίσι, 200 διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, δείτε βίντεο
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Κουκουλοφόροι προέβησαν σε βανδαλισμούς κατά τη διάρκεια της πορείας στο κέντρο του Παρισιού, αναφέρει η αστυνομία στη γαλλική πρωτεύουσα.

Οι Αρχές παρενέβησαν αμέσως «για να σταματήσουν τις βιαιοπραγίες και να απομονώσουν τους ταραχοποιούς», διευκρίνισε η Αστυνομική Διεύθυνση.

Γύρω στις 15:30 (16:30 στην Ελλάδα), αστυνομική έφοδος προκάλεσε αρκετούς τραυματίες στη λεωφόρο Βολταίρου. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για ελαφρά τραυματίες που δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.




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Η Le Parisien αναφέρει ακόμη ότι ένα μεσιτικό γραφείο υπέστη ζημιές στη λεωφόρο Βολταίρου.

Επεισόδια στη μεγάλη πορεία στο Παρίσι, 200 διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, δείτε βίντεο

Λόγω της έντασης, ο σοσιαλδημοκράτης υποψήφιος για την προεδρία Ραφαέλ Γκλουκσμάν αποχώρησε από τη διαδήλωση στο Παρίσι.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι είχε εγκλωβιστεί για περίπου 45 λεπτά από διαδηλωτές στην πλατεία της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του υποψηφίου που μίλησαν στο BFMTV, «δεν πληρούνταν οι συνθήκες ασφάλειας, σε συνεργασία με τις δυνάμεις της τάξης» και «δεν μπορούσε πλέον να προχωρήσει στην πορεία». Για τον λόγο αυτό ο Γκλουκσμάν και η ομάδα του αποχώρησαν λοιπόν από τη διαδήλωση.

Παρών στην πορεία ήταν και ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, μαζί με εκπροσώπους του κόμματός του.

Η πορεία, που είχε επιβραδυνθεί λόγω εντάσεων, συνέχισε την πορεία της. Πρόκειται για την πρώτη συνδικαλιστική διαδήλωση στο κέντρο του Παρισιού, και όχι στα προάστια, μετά από εκείνη της 17ης Οκτωβρίου, η οποία είχε σημαδευτεί από σκηνές βίας και λεηλασιών.

Επεισόδια σε Λύων, Νάντη και άλλες πόλεις

Νωρίτερα σήμερα Πέμπτη, συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών σημειώθηκαν στην Λυών. 

Οι δυνάμεις καταστολής έκαναν χρήση δακρυγόνων και πραγματοποίησαν εφόδους κατά ομάδας διαδηλωτών, πολλοί εκ των οποίων φορούσαν κουκούλες, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το δίκτυο BFMTV. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, ενώ ένα αυτοκίνητο παραδόθηκε στις φλόγες.

Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο κέντρο της Λυών παρά την απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στη Νάντη, όπου πλάνα του BFMTV κατέγραψαν την αστυνομία να εκτοξεύει δακρυγόνα την ώρα που ένα τρακτέρ διέσχιζε την πόλη περιστοιχισμένο από διαδηλωτές.

Το ίδιο μέσο μετέδωσε, επίσης, ότι το πρωί της Πέμπτης ξέσπασε πυρκαγιά σε λύκειο κοντά στην Τουλούζη. Ακόμη, 15 άτομα (12 ανήλικοι και 3 ενήλικοι, όλοι άνδρες) συνελήφθησαν στην ίδια πόλη.

Στη Καέν, η διαδήλωση συγκέντρωσε 12.500 άτομα, σύμφωνα με τον νομάρχη (τα συνδικάτα δεν έδωσαν στοιχεία), και κύλησε με ηρεμία. Πάντως καταγράφηκαν «σημαντικές ζημιές» σε δύο λύκεια, το Rostand και το Fresnel. Ομάδα ατόμων εισέβαλε στην είσοδο των εν λόγω σχολείων, κρατώντας με πυροσβεστήρες και σιδερένιες ράβδους, προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.

Μεγάλη συμμετοχή στις διαδηλώσεις

Μέχρι τη 1:00 μ.μ. τοπική ώρα, περίπου 270.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε σχεδόν 200 συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο της πανεθνικής ημέρας δράσης που οργάνωσαν τα συνδικάτα, σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών.

Στον συνολικό αυτόν αριθμό δεν συμπεριλαμβάνεται η πρωτεύουσα, το Παρίσι, όπου η κεντρική πορεία άρχισε λίγο αργότερα. Η συμμετοχή θεωρείται πάντως υψηλότερη σε σύγκριση με τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός Παρισιού το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

«Οι πορείες γενικά εξελίσσονται ομαλά και ορισμένες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Εντούτοις, αναφέρθηκαν εντάσεις στη Λυών, όπου εκατοντάδες άτομα συγκρότησαν black bloc», ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών, παραπέμποντας στους κουκουλοφόρους διαδηλωτές.

«Στη Νάντη καταγράφηκαν τα πρώτα επεισόδια κατά τη διάλυση της πορείας», σημείωσε το υπουργείο, ενώ στο Παρίσι «πολυάριθμες μη εγκεκριμένες πορείες παρακολουθούνται συστηματικά και διαλύονται από την αστυνομία στους δημόσιους δρόμους».

Κοντά στην Τουλούζη, μια πυρκαγιά ξέσπασε στον προαύλιο χώρο σχολείου έπειτα από ρίψη εμπρηστικών μηχανισμών, πρόσθεσε το υπουργείο.

Ο Πύργος του Άιφελ, ο οποίος προσελκύει περίπου 7 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, παραμένει σήμερα κλειστός λόγω της πανεθνικής απεργίας που κήρυξαν τα γαλλικά συνδικάτα.

Το ιστορικό τοπόσημο ύψους 330 μέτρων έχει κλείσει ξανά τις πύλες του στο παρελθόν λόγω εργατικών κινητοποιήσεων, μεταξύ άλλων και νωρίτερα φέτος εξαιτίας απεργίας του προσωπικού του. Είχε επίσης παραμείνει κλειστό το 2025 εν μέσω σφοδρού κύματος καύσωνα.

Εν τω μεταξύ, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Γαλλία εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανές σοβαρές αναταράξεις στα δρομολόγια τρένων, μετρό, πτήσεων και στο οδικό δίκτυο λόγω των σημερινών διαδηλώσεων, καθώς και για πιθανές αναστολές λειτουργίας νοσοκομείων και τραπεζικών καταστημάτων. Παράλληλα, συνιστάται στους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τις περιοχές όπου έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις ή μεγάλες συγκεντρώσεις.
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