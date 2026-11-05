Ένοχος για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις ο Ράσελ Μπραντ, αντιμετωπίζει πολυετή φυλάκιση

Ο 51χρονος ηθοποιός και κωμικός καταδικάστηκε για τέσσερις κατηγορίες - Αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή είχε ήταν συναινετική

δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου. Ο 51χρονος Βρετανός κωμικός και ηθοποιός, ο οποίος συνοδευόταν στο δικαστήριο από τη σύζυγό του, Λόρα Γκάλαχερ, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με πολυετή ποινή φυλάκισης.



Ο Μπραντ είχε παραπεμφθεί σε δίκη τον περασμένο μήνα, αντιμετωπίζοντας συνολικά επτά κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος έξι γυναικών, τα οποία φέρονταν να έχουν διαπραχθεί από το 1999 έως το 2009.



Συγκεκριμένα, ο Russell Brand κρίθηκε:







- Αθώος για την απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης.



- Ένοχος για σεξουαλική επίθεση.







- Ένοχος για σεξουαλική επίθεση.



- Ένοχος για βιασμό.



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Ο ίδιος είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή είχε ήταν συναινετική.



Σημειώνεται ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε στο Sky News ότι ο Ράσελ Μπραντ βρίσκεται υπό έρευνα για επιπλέον καταγγελίες βιασμού που έχουν υποβάλει δύο γυναίκες.



Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε: «Η έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας σχετικά με τις καταγγελίες βιασμού που έχουν υποβάλει δύο γυναίκες παραμένει σε εξέλιξη. Ο ύποπτος έχει ήδη εξεταστεί από τις Αρχές, αφού προηγουμένως ενημερώθηκε για τα δικαιώματά του, σε σχέση με τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Οι φάκελοι των υποθέσεων και των δύο καταγγελλουσών έχουν διαβιβαστεί στην Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση παραμένουν σε στενή επικοινωνία με τους εισαγγελείς, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και πραγματοποιούνται περαιτέρω ανακριτικές ενέργειες».



Ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις κρίθηκε ο Ράσελ Μπραντ , έπειτα από δίκη στοSouthwark Crown Court του Λονδίνου. Ο 51χρονος Βρετανός κωμικός και ηθοποιός, ο οποίος συνοδευόταν στο δικαστήριο από τη σύζυγό του, Λόρα Γκάλαχερ, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με πολυετή ποινή φυλάκισης.Ο Μπραντ είχε παραπεμφθεί σε δίκη τον περασμένο μήνα, αντιμετωπίζοντας συνολικά επτά κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος έξι γυναικών, τα οποία φέρονταν να έχουν διαπραχθεί από το- Αθώος για την πρώτη κατηγορία βιασμού.- Αθώος για την απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης.- Ένοχος για σεξουαλική επίθεση.- Αθώος για τη δεύτερη κατηγορία βιασμού.- Ένοχος για σεξουαλική επίθεση.- Ένοχος για βιασμό.- Ένοχος για σεξουαλική επίθεση.Ο ίδιος είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή είχε ήτανΣημειώνεται ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε στο Sky News ότι ο Ράσελ Μπραντ βρίσκεται υπό έρευνα για επιπλέον καταγγελίες βιασμού που έχουν υποβάλει δύο γυναίκες.Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε: «Η έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας σχετικά με τις καταγγελίες βιασμού που έχουν υποβάλει δύο γυναίκες παραμένει σε εξέλιξη. Ο ύποπτος έχει ήδη εξεταστεί από τις Αρχές, αφού προηγουμένως ενημερώθηκε για τα δικαιώματά του, σε σχέση με τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Οι φάκελοι των υποθέσεων και των δύο καταγγελλουσών έχουν διαβιβαστεί στην Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση παραμένουν σε στενή επικοινωνία με τους εισαγγελείς, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και πραγματοποιούνται περαιτέρω ανακριτικές ενέργειες».

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται ποινικά από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο του 2023, μετά τη δημοσίευση καταγγελιών στα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες ο Μπραντ είχε κακοποιήσει σεξουαλικά γυναίκες την περίοδο που βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του.



Από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024, ο ηθοποιός εξετάστηκε από την αστυνομία τέσσερις φορές, στο πλαίσιο της έρευνας.



Τον Απρίλιο του περασμένου έτους του απαγγέλθηκαν αρχικά πέντε κατηγορίες που αφορούσαν τέσσερις γυναίκες.



Ωστόσο, η δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση οδήγησε και άλλες γυναίκες να απευθυνθούν στις αρχές. Έτσι, στις 23 Δεκεμβρίου του απαγγέλθηκαν δύο επιπλέον κατηγορίες, οι οποίες αφορούσαν ακόμη δύο γυναίκες.



Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Μπραντ χαρακτηρίστηκε «αδίστακτος, υπολογιστικός και χειριστικός σεξουαλικός θηρευτής», ενώ έγινε αναφορά και σε παλαιότερους ισχυρισμούς του ότι επιθυμούσε να έχει σεξουαλικές σχέσεις με 5.000 γυναίκες.



Η εισαγγελέας Ρίελ Κάρμι-Τζόουνς ανέφερε στους ενόρκους ότι ο κατηγορούμενος είχε μια «αδιάκριτη και ακόρεστη» επιθυμία για σεξουαλικές επαφές, υποστηρίζοντας ότι προσέγγιζε σεξουαλικά γυναίκες ακόμη και λίγα λεπτά αφότου τις γνώριζε.



Η καταδίκη του έρχεται έπειτα από μια αμφιλεγόμενη καριέρα, κατά την οποία ο κωμικός δεν έκρυβε τις πολυάριθμες ερωτικές του σχέσεις, ενώ ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και το BBC, είχαν κατηγορηθεί ότι παρέβλεπαν τη συμπεριφορά του.



Η δικαστική εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει νέες πιέσεις στο BBC, όπου ο Μπραντ είχε εργαστεί ως παρουσιαστής στο Radio 2, σχετικά με την εποπτεία της συμπεριφοράς γνωστών προσωπικοτήτων που συνεργάζονταν με τον οργανισμό.