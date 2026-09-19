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To θρίλερ κατασκοπείας με stealth εξαρτήματα των F-35 και η Ελλάδα
To θρίλερ κατασκοπείας με stealth εξαρτήματα των F-35 και η Ελλάδα
Συναγερμός έχει σημάνει μετά την αποκάλυψη ότι ευαίσθητα εξαρτήματα μαχητικών F-35, τα οποία μεταφέρονταν από την Αυστραλία στις Ηνωμένες Πολιτείες για επισκευή, άλλαξαν ανεξήγητα πορεία και κατέληξαν στο Χονγκ Κονγκ.
UPD:
Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην Ουάσιγκτον, καθώς δεν αφορά ένα συνηθισμένο χαμένο φορτίο ανταλλακτικών, αλλά εξαρτήματα ενός από τα πιο προηγμένα και αυστηρά προστατευμένα οπλικά συστήματα στον κόσμο.
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Σύμφωνα με την αρχική αποκάλυψη του Politico, που επικαλείται τρεις ανθρώπους με γνώση της υπόθεσης, τα εξαρτήματα είχαν φύγει από την Αυστραλία με προορισμό τις ΗΠΑ, όπου επρόκειτο να επισκευαστούν. Κατά τη διέλευσή τους όμως από τον Ειρηνικό, η αποστολή εκτράπηκε από την προβλεπόμενη διαδρομή και βρέθηκε στο Χονγκ Κονγκ.
Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό γιατί άλλαξε η διαδρομή, ποιος έδωσε σχετική εντολή, ούτε ποιος έχει αυτή τη στιγμή στην κατοχή του όλα τα εξαρτήματα.
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UPD:
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