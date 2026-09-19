To θρίλερ κατασκοπείας με stealth εξαρτήματα των F-35 και η Ελλάδα
ΚΟΣΜΟΣ

To θρίλερ κατασκοπείας με stealth εξαρτήματα των F-35 και η Ελλάδα

Συναγερμός έχει σημάνει μετά την αποκάλυψη ότι ευαίσθητα εξαρτήματα μαχητικών F-35, τα οποία μεταφέρονταν από την Αυστραλία στις Ηνωμένες Πολιτείες για επισκευή, άλλαξαν ανεξήγητα πορεία και κατέληξαν στο Χονγκ Κονγκ.

To θρίλερ κατασκοπείας με stealth εξαρτήματα των F-35 και η Ελλάδα
UPD:
Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην Ουάσιγκτον, καθώς δεν αφορά ένα συνηθισμένο χαμένο φορτίο ανταλλακτικών, αλλά εξαρτήματα ενός από τα πιο προηγμένα και αυστηρά προστατευμένα οπλικά συστήματα στον κόσμο.

Σύμφωνα με την αρχική αποκάλυψη του Politico, που επικαλείται τρεις ανθρώπους με γνώση της υπόθεσης, τα εξαρτήματα είχαν φύγει από την Αυστραλία με προορισμό τις ΗΠΑ, όπου επρόκειτο να επισκευαστούν. Κατά τη διέλευσή τους όμως από τον Ειρηνικό, η αποστολή εκτράπηκε από την προβλεπόμενη διαδρομή και βρέθηκε στο Χονγκ Κονγκ.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό γιατί άλλαξε η διαδρομή, ποιος έδωσε σχετική εντολή, ούτε ποιος έχει αυτή τη στιγμή στην κατοχή του όλα τα εξαρτήματα.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:

Thema Insights

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης