Δώδεκα συλλήψεις μετά το πολύνεκρο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στην Βρετανία

στο πλαίσιο της έρευνας για τη σύγκρουση ενός οχήματος που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ενός περιπολικού , με απολογισμό, στη βορειοανατολικήαυτό το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης ανησυχίας για την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη δημοσίευση βίντεο που δείχνουν νέους να οδηγούν αυτοκίνητα στο αντίθετο ρεύμα ή να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς.Όμως, η αστυνομία του Κλίβελαντ διευκρίνισε σε ένα δελτίο Τύπου πως «»., που επέβαιναν στο όχημα, το οποίο κινούταν στο αντίθετο ρεύμα , σκοτώθηκαν στη σύγκρουση.Οι 12 συλληφθέντες,, είναι ύποπτοι για πολλές παραβάσεις, μεταξύ αυτών «κατοχή πυροβόλου όπλου και συμμετοχή σε δραστηριότητες μιας εγκληματικής οργάνωσης».



Τέσσερις επιβάτες του αυτοκινήτου που κυκλοφορούσε στο αντίθετο ρεύμα είχαν ποινικό μητρώο, έγινε γνωστό από την αστυνομία.



Το δυστύχημα προκάλεσε πολλές πολιτικές αντιδράσεις, καθώς σημειώθηκε έπειτα από δύο παρόμοια τροχαία στην Ιρλανδία, το ένα εκ των οποίων είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε έφηβοι, σε ένα όχημα που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.



Η ιρλανδική αστυνομία είχε κάνει λόγο για την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το TikTok κλήθηκε από τις αρχές να λογοδοτήσει.



Σύμφωνα με τον φορέα διαχείρισης του ιρλανδικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων, τα περιστατικά οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα έχουν αυξηθεί κατά 32% από την αρχή του έτους, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025.



«Η κατάσταση προφανώς έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο», δήλωσε στο AFP το ιρλανδικό συνδικάτο αστυνομικών GRA, εξηγώντας πως βάσει των κανονισμών απαγορεύεται στους αστυνομικούς να καταδιώκουν οχήματα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα σε αυτοκινητοδρόμους.



Five teenage boys have been killed after the BMW they were travelling in collided head-on with another car while allegedly being driven the wrong way along the M9 in Co Kildare.



The collision happened at around 03:00 on Sunday between junctions three and four near Moone.



Four… pic.twitter.com/pOoPAW2npa — BPI News (@BPINewsOrg) August 17, 2026



Ακόμα κι αν η βρετανική αστυνομία δεν συνδέει το δυστύχημα που συνέβη το Σαββατοκύριακο με τη βούληση ανάρτησης βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια κυβερνητική πηγή έκανε γνωστό πως οι αρχές επικοινώνησαν με το TikTok.



«Όποιος εξυμνεί την επικίνδυνη οδήγηση διαπράττει μια καταδικαστέα και απαράδεκτη πράξη», δήλωσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ από την Ουκρανία, όπου βρίσκεται σε επίσκεψη.



«Αυτό το περιεχόμενο, το οποίο εξυμνεί την επικίνδυνη συμπεριφορά για ψυχαγωγικούς σκοπούς (…) πρέπει να αφαιρεθεί», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.



Η ρυθμιστική αρχή ΜΜΕ του Ηνωμένου Βασιλείου, Ofcom, επανέλαβε ότι «οι πλατφόρμες υποχρεούνται να ελαχιστοποιούν την έκθεση των παιδιών σε βίαιο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που ενθαρρύνει επικίνδυνες προκλήσεις» και ότι έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση του TikTok με τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο.



Από την πλευρά της, η πλατφόρμα διαβεβαίωσε σήμερα ότι λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει τη διασπορά περιεχομένου που ενθαρρύνει την επικίνδυνη συμπεριφορά και να αφαιρεί περιεχόμενο που παραβιάζει τους όρους χρήσης της.