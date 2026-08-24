ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια

Δώδεκα συλλήψεις μετά το πολύνεκρο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στην Βρετανία
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Τροχαίο Νεκροί

Δώδεκα συλλήψεις μετά το πολύνεκρο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στην Βρετανία

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης ανησυχίας για την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη δημοσίευση βίντεο που δείχνουν νέους να οδηγούν αυτοκίνητα στο αντίθετο ρεύμα ή να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς

Δώδεκα συλλήψεις μετά το πολύνεκρο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στην Βρετανία
Δώδεκα άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τη σύγκρουση ενός οχήματος που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ενός περιπολικού, με απολογισμό επτά νεκρούς, μεταξύ αυτών δύο αστυνομικοί, στη βορειοανατολική Αγγλία αυτό το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης ανησυχίας για την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη δημοσίευση βίντεο που δείχνουν νέους να οδηγούν αυτοκίνητα στο αντίθετο ρεύμα ή να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς.

Όμως, η αστυνομία του Κλίβελαντ διευκρίνισε σε ένα δελτίο Τύπου πως «τίποτα δεν καταδεικνύει πως οι συμπεριφορές που διαπιστώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο το πρωί είχαν βιντεοσκοπηθεί για το TikTok».

Πέντε νέοι, ηλικίας 17-23 ετών, που επέβαιναν στο όχημα, το οποίο κινούταν στο αντίθετο ρεύμα, σκοτώθηκαν στη σύγκρουση.

Οι 12 συλληφθέντες, εννέα άνδρες και τρεις γυναίκες, είναι ύποπτοι για πολλές παραβάσεις, μεταξύ αυτών «κατοχή πυροβόλου όπλου και συμμετοχή σε δραστηριότητες μιας εγκληματικής οργάνωσης».

Δείτε βίντεο 


Τέσσερις επιβάτες του αυτοκινήτου που κυκλοφορούσε στο αντίθετο ρεύμα είχαν ποινικό μητρώο, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Το δυστύχημα προκάλεσε πολλές πολιτικές αντιδράσεις, καθώς σημειώθηκε έπειτα από δύο παρόμοια τροχαία στην Ιρλανδία, το ένα εκ των οποίων είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε έφηβοι, σε ένα όχημα που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η ιρλανδική αστυνομία είχε κάνει λόγο για την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το TikTok κλήθηκε από τις αρχές να λογοδοτήσει.

Σύμφωνα με τον φορέα διαχείρισης του ιρλανδικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων, τα περιστατικά οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα έχουν αυξηθεί κατά 32% από την αρχή του έτους, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025.

«Η κατάσταση προφανώς έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο», δήλωσε στο AFP το ιρλανδικό συνδικάτο αστυνομικών GRA, εξηγώντας πως βάσει των κανονισμών απαγορεύεται στους αστυνομικούς να καταδιώκουν οχήματα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα σε αυτοκινητοδρόμους.


Ακόμα κι αν η βρετανική αστυνομία δεν συνδέει το δυστύχημα που συνέβη το Σαββατοκύριακο με τη βούληση ανάρτησης βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια κυβερνητική πηγή έκανε γνωστό πως οι αρχές επικοινώνησαν με το TikTok.

«Όποιος εξυμνεί την επικίνδυνη οδήγηση διαπράττει μια καταδικαστέα και απαράδεκτη πράξη», δήλωσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ από την Ουκρανία, όπου βρίσκεται σε επίσκεψη.

«Αυτό το περιεχόμενο, το οποίο εξυμνεί την επικίνδυνη συμπεριφορά για ψυχαγωγικούς σκοπούς (…) πρέπει να αφαιρεθεί», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η ρυθμιστική αρχή ΜΜΕ του Ηνωμένου Βασιλείου, Ofcom, επανέλαβε ότι «οι πλατφόρμες υποχρεούνται να ελαχιστοποιούν την έκθεση των παιδιών σε βίαιο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που ενθαρρύνει επικίνδυνες προκλήσεις» και ότι έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση του TikTok με τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Από την πλευρά της, η πλατφόρμα διαβεβαίωσε σήμερα ότι λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει τη διασπορά περιεχομένου που ενθαρρύνει την επικίνδυνη συμπεριφορά και να αφαιρεί περιεχόμενο που παραβιάζει τους όρους χρήσης της.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νομικές Σπουδές με Παγκόσμιες Προοπτικές: Κυβερνοασφάλεια, AI και Ειδίκευση στα Νέα Δεδομένα

Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο νομικός τομέας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της νομικής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης