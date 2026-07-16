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Μυστήριο με γιοτ Ρώσων billionaires που κατέπλευσαν στην Αλικαρνασσό - Ανάμεσά τους και το «πλωτό παλάτι» του Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
Αλικαρνασσός Μπόντρουμ Τουρκία Γιοτ Βλαντίμιρ Πούτιν Ρόμαν Αμπράμοβιτς

Μυστήριο με γιοτ Ρώσων billionaires που κατέπλευσαν στην Αλικαρνασσό - Ανάμεσά τους και το «πλωτό παλάτι» του Πούτιν

Σύμφωνα με το Dossier Center μια ασυνήθιστη συγκέντρωση υπερπολυτελών γιοτ που συνδέονται με μερικούς από τους ισχυρότερους Ρώσους επιχειρηματίες καταγράφηκε στα παράλια της Τουρκίας

Μυστήριο με γιοτ Ρώσων billionaires που κατέπλευσαν στην Αλικαρνασσό - Ανάμεσά τους και το «πλωτό παλάτι» του Πούτιν
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Μια ασυνήθιστη συγκέντρωση υπερπολυτελών γιοτ που συνδέονται με μερικούς από τους ισχυρότερους Ρώσους επιχειρηματίες καταγράφηκε στα ανοιχτά της Αλικαρνασσού (Μπόντρουμ), σύμφωνα με έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Verstka.

Οι ερευνητές εντόπισαν στην ίδια θαλάσσια περιοχή σκάφη που αποδίδονται στους Ρώσους δισεκατομμυριούχους Γκενάντι Τιμτσένκο, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, Βάγκιτ Αλεκπέροφ, Όλεγκ Ντεριπάσκα, Αλεξάντερ Νέσις και Ισκάντερ Μαχμούντοφ.


Στην περιοχή και το «Victoria»

Σύμφωνα με το Dossier Center, ανάμεσα στα σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή είναι και το Victoria, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιείται από πρόσωπα του στενού κύκλου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταξύ των οποίων και η Αλίνα Καμπάεβα.


Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κάποιο από τα συγκεκριμένα πρόσωπα επιβαίνει αυτή τη στιγμή στα σκάφη.

Μυστήριο με γιοτ Ρώσων billionaires που κατέπλευσαν στην Αλικαρνασσό - Ανάμεσά τους και το «πλωτό παλάτι» του Πούτιν
To Serenity and Unity
Μυστήριο με γιοτ Ρώσων billionaires που κατέπλευσαν στην Αλικαρνασσό - Ανάμεσά τους και το «πλωτό παλάτι» του Πούτιν
To Altair
Μυστήριο με γιοτ Ρώσων billionaires που κατέπλευσαν στην Αλικαρνασσό - Ανάμεσά τους και το «πλωτό παλάτι» του Πούτιν
To Genesis
Μυστήριο με γιοτ Ρώσων billionaires που κατέπλευσαν στην Αλικαρνασσό - Ανάμεσά τους και το «πλωτό παλάτι» του Πούτιν
To Romea
Μυστήριο με γιοτ Ρώσων billionaires που κατέπλευσαν στην Αλικαρνασσό - Ανάμεσά τους και το «πλωτό παλάτι» του Πούτιν

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Άγνωστος ο λόγος της συγκέντρωσης

Παραμένει άγνωστο γιατί τόσα πολυτελή γιοτ βρίσκονται συγκεντρωμένα στην ίδια περιοχή, με την έρευνα να σημειώνει ότι δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη εξήγηση.

Η Τουρκία, η οποία δεν έχει υιοθετήσει τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δεν υποχρεούται να δεσμεύει ή να κατάσχει γιοτ που ανήκουν σε επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το γεγονός αυτό έχει καταστήσει τα τουρκικά παράλια έναν από τους βασικούς προορισμούς ελλιμενισμού για υπερπολυτελή σκάφη που συνδέονται με Ρώσους ολιγάρχες μετά την επιβολή των διεθνών κυρώσεων.
22 ΣΧΟΛΙΑ

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