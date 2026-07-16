Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.
Μυστήριο με γιοτ Ρώσων billionaires που κατέπλευσαν στην Αλικαρνασσό - Ανάμεσά τους και το «πλωτό παλάτι» του Πούτιν
Μυστήριο με γιοτ Ρώσων billionaires που κατέπλευσαν στην Αλικαρνασσό - Ανάμεσά τους και το «πλωτό παλάτι» του Πούτιν
Σύμφωνα με το Dossier Center μια ασυνήθιστη συγκέντρωση υπερπολυτελών γιοτ που συνδέονται με μερικούς από τους ισχυρότερους Ρώσους επιχειρηματίες καταγράφηκε στα παράλια της Τουρκίας
Μια ασυνήθιστη συγκέντρωση υπερπολυτελών γιοτ που συνδέονται με μερικούς από τους ισχυρότερους Ρώσους επιχειρηματίες καταγράφηκε στα ανοιχτά της Αλικαρνασσού (Μπόντρουμ), σύμφωνα με έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Verstka.
Οι ερευνητές εντόπισαν στην ίδια θαλάσσια περιοχή σκάφη που αποδίδονται στους Ρώσους δισεκατομμυριούχους Γκενάντι Τιμτσένκο, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, Βάγκιτ Αλεκπέροφ, Όλεγκ Ντεριπάσκα, Αλεξάντερ Νέσις και Ισκάντερ Μαχμούντοφ.
Σύμφωνα με το Dossier Center, ανάμεσα στα σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή είναι και το Victoria, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιείται από πρόσωπα του στενού κύκλου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταξύ των οποίων και η Αλίνα Καμπάεβα.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κάποιο από τα συγκεκριμένα πρόσωπα επιβαίνει αυτή τη στιγμή στα σκάφη.
Παραμένει άγνωστο γιατί τόσα πολυτελή γιοτ βρίσκονται συγκεντρωμένα στην ίδια περιοχή, με την έρευνα να σημειώνει ότι δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη εξήγηση.
Η Τουρκία, η οποία δεν έχει υιοθετήσει τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δεν υποχρεούται να δεσμεύει ή να κατάσχει γιοτ που ανήκουν σε επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το γεγονός αυτό έχει καταστήσει τα τουρκικά παράλια έναν από τους βασικούς προορισμούς ελλιμενισμού για υπερπολυτελή σκάφη που συνδέονται με Ρώσους ολιγάρχες μετά την επιβολή των διεθνών κυρώσεων.
Οι ερευνητές εντόπισαν στην ίδια θαλάσσια περιοχή σκάφη που αποδίδονται στους Ρώσους δισεκατομμυριούχους Γκενάντι Τιμτσένκο, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, Βάγκιτ Αλεκπέροφ, Όλεγκ Ντεριπάσκα, Αλεξάντερ Νέσις και Ισκάντερ Μαχμούντοφ.
Σύμφωνα με το Dossier Center, ανάμεσα στα σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή είναι και το Victoria, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιείται από πρόσωπα του στενού κύκλου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταξύ των οποίων και η Αλίνα Καμπάεβα.
Στην περιοχή και το «Victoria»
🇹🇷 Putin’s “yacht” is attracting company. Several Russian billionaires have gathered off the Turkish coast— NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2026
Investigators from Verstka discovered what looks like a floating gathering of Russia’s elite near Bodrum.
Yachts linked to Gennady Timchenko, Roman Abramovich, Vagit… pic.twitter.com/8TKHOmXQLT
Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κάποιο από τα συγκεκριμένα πρόσωπα επιβαίνει αυτή τη στιγμή στα σκάφη.
Παραμένει άγνωστο γιατί τόσα πολυτελή γιοτ βρίσκονται συγκεντρωμένα στην ίδια περιοχή, με την έρευνα να σημειώνει ότι δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη εξήγηση.
Άγνωστος ο λόγος της συγκέντρωσης
Η Τουρκία, η οποία δεν έχει υιοθετήσει τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δεν υποχρεούται να δεσμεύει ή να κατάσχει γιοτ που ανήκουν σε επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το γεγονός αυτό έχει καταστήσει τα τουρκικά παράλια έναν από τους βασικούς προορισμούς ελλιμενισμού για υπερπολυτελή σκάφη που συνδέονται με Ρώσους ολιγάρχες μετά την επιβολή των διεθνών κυρώσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα