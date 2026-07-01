Σκάνδαλο διαφθοράς στο Ιράκ: Ανακτήθηκαν $16 εκατ. για υπόθεση με παραποιημένα στοιχεία της Iraqi Airways
Σκάνδαλο διαφθοράς στο Ιράκ: Ανακτήθηκαν $16 εκατ. για υπόθεση με παραποιημένα στοιχεία της Iraqi Airways
«Αυτή είναι μόνο η αρχή», λέει ο Ιρακινός πρωθυπουργός - Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, ενώ δημιουργείται ειδικός λογαριασμός για την κατάθεση των ανακτηθέντων ποσών
Στην ανάκτηση περίπου 19 δισεκατομμυρίων ιρακινών δηναρίων, ποσού που αντιστοιχεί σε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια, προχώρησαν οι δικαστικές αρχές του Ιράκ, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση οικονομικής διαφθοράς που αφορά παραποίηση στοιχείων σχετικά με καταθέσεις της κρατικής αεροπορικής εταιρείας Iraqi Airways.
Όπως ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Ιράκ, η ανάκτηση των χρημάτων αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας για παράνομο πλουτισμό και διασπάθιση δημόσιων πόρων.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ-Ζαΐντι, έδωσε εντολή στο υπουργείο Οικονομικών να δημιουργήσει ειδικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα ποσά που ανακτώνται από υποθέσεις παράνομου πλουτισμού, ώστε να διασφαλίζεται η διαχείρισή τους μέσω των κρατικών θεσμών.
Σύμφωνα με τις Αρχές, οι έρευνες για τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν ξεκίνησαν με τις πρόσφατες συλλήψεις, αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Οκτώβριο του 2025, υπό την εποπτεία της ιρακινής Δικαιοσύνης.
Τις τελευταίες ημέρες οι δικαστικές και κυβερνητικές ενέργειες έχουν ενταθεί, με τον πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει τις πρόσφατες εξελίξεις ως «την πρώτη φάση» μιας ευρύτερης επιχείρησης κατά της διαφθοράς.
Ο Ιρακινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι τρέχουσες ενέργειες δεν αποτελούν μια προσωρινή επιχείρηση, αλλά μέρος μιας διαρκούς προσπάθειας, με τις έρευνες να συνεχίζονται καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία και ανοίγουν νέοι φάκελοι ενώπιον των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το επόμενο διάστημα η έμφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών, στην ανάκτηση περισσότερων δημόσιων πόρων και στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου για την προστασία του δημόσιου χρήματος.
Όπως ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Ιράκ, η ανάκτηση των χρημάτων αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας για παράνομο πλουτισμό και διασπάθιση δημόσιων πόρων.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ-Ζαΐντι, έδωσε εντολή στο υπουργείο Οικονομικών να δημιουργήσει ειδικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα ποσά που ανακτώνται από υποθέσεις παράνομου πλουτισμού, ώστε να διασφαλίζεται η διαχείρισή τους μέσω των κρατικών θεσμών.
Εντείνεται η εκστρατεία κατά της διαφθοράςΗ κυβέρνηση του Ιράκ δηλώνει αποφασισμένη να διευρύνει την εκστρατεία κατά της διαφθοράς, με στόχο τόσο την παραπομπή των εμπλεκομένων στη Δικαιοσύνη όσο και την επιστροφή των δημόσιων πόρων στο κράτος.
Σύμφωνα με τις Αρχές, οι έρευνες για τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν ξεκίνησαν με τις πρόσφατες συλλήψεις, αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Οκτώβριο του 2025, υπό την εποπτεία της ιρακινής Δικαιοσύνης.
Τις τελευταίες ημέρες οι δικαστικές και κυβερνητικές ενέργειες έχουν ενταθεί, με τον πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει τις πρόσφατες εξελίξεις ως «την πρώτη φάση» μιας ευρύτερης επιχείρησης κατά της διαφθοράς.
«Το χρήμα του λαού πρέπει να επιστρέψει στον λαό»Ο Αλί αλ-Ζαΐντι διαμήνυσε ότι η εκστρατεία δεν πρόκειται να σταματήσει. «Αυτή η εκστρατεία είναι μόνο η αρχή. Η υπόθεση της διαφθοράς δεν έχει τελειώσει και θα συνεχίσουμε να την πολεμάμε. Όποιος κατέχει δημόσιο χρήμα πρέπει να το επιστρέψει στους πραγματικούς ιδιοκτήτες του. Τα χρήματα του λαού πρέπει να επιστρέψουν στον λαό», δήλωσε.
Ο Ιρακινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι τρέχουσες ενέργειες δεν αποτελούν μια προσωρινή επιχείρηση, αλλά μέρος μιας διαρκούς προσπάθειας, με τις έρευνες να συνεχίζονται καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία και ανοίγουν νέοι φάκελοι ενώπιον των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το επόμενο διάστημα η έμφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών, στην ανάκτηση περισσότερων δημόσιων πόρων και στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου για την προστασία του δημόσιου χρήματος.
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