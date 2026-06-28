Ιράκ: Η μεγαλύτερη επιχείρηση κατά της διαφθοράς μετά τον Σαντάμ με συλλήψεις πολιτικών, βουλευτών και αξιωματούχων

Ο πρωθυπουργός Άλι αλ Ζαΐντι εξαπέλυσε σαρωτική εκστρατεία κατά της διαφθοράς, με έρευνες που φέρονται να αφορούν απάτες έως και 50 δισ. δολαρίων

Άλι αλ Ζαΐντι.



Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής από την επίλεκτη Υπηρεσία Αντιμετώπισης της Τρομοκρατίας (CTS), η οποία πραγματοποίησε εφόδους στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, όπου βρίσκονται το κοινοβούλιο, το πρωθυπουργικό γραφείο και οι περισσότερες ξένες πρεσβείες.







Στο στόχαστρο το πετρέλαιο και κορυφαία πολιτικά πρόσωπα Οι έρευνες επεκτείνονται στο κοινοβούλιο, στον πετρελαϊκό τομέα και σε ορισμένα από τα ισχυρότερα πολιτικά δίκτυα της χώρας. Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να έχουν συλληφθεί βρίσκεται και ο Αντνάν αλ Τζαμάλι, γενικός διευθυντής της North Oil Company, ο οποίος κατηγορείται ότι ενέκρινε παράνομους διαγωνισμούς και συμβάσεις.



Παράλληλα, ορισμένοι ύποπτοι φέρονται να εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να αποκλείσουν τις εισόδους της Πράσινης Ζώνης και να επεκτείνουν τις έρευνες.









Κλείσιμο Κάθαρση ή πολιτική σύγκρουση; Η επιχείρηση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ανάμεσα στους στόχους φέρονται να βρίσκονται και σημαντικοί πολιτικοί αντίπαλοι του πρωθυπουργού, κυρίως από τον σουνιτικό χώρο. Το γεγονός αυτό πυροδοτεί ερωτήματα για το κατά πόσο πρόκειται αποκλειστικά για μια εκστρατεία κατά της διαφθοράς ή αν χρησιμοποιείται ως μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης.



Υποστηρικτές του Άλι αλ Ζαΐντι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια αναγκαία επιχείρηση απέναντι σε ένα σύστημα που επί δύο δεκαετίες έχει στοιχίσει στη χώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέσω παράνομων συμβάσεων, πελατειακών δικτύων και υπεξαιρέσεων δημοσίου χρήματος.



Από την άλλη πλευρά, αναλυτές υπενθυμίζουν ότι ανάλογες επιχειρήσεις στο παρελθόν οδήγησαν σε βαθύτερες πολιτικές και θρησκευτικές διαιρέσεις, προειδοποιώντας ότι αν η δικαιοσύνη εκληφθεί ως επιλεκτική, η σημερινή επιτυχία μπορεί να εξελιχθεί σε νέα πολιτική κρίση.

Μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της διαφθοράς στην ιστορία του σύγχρονου Ιράκ βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις ασφαλείας να προχωρούν σε συλλήψεις πολιτικών, βουλευτών και υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων, έπειτα από εντολή του πρωθυπουργούΗ επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής από την επίλεκτη Υπηρεσία Αντιμετώπισης της Τρομοκρατίας (CTS), η οποία πραγματοποίησε εφόδους στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, όπου βρίσκονται το κοινοβούλιο, το πρωθυπουργικό γραφείο και οι περισσότερες ξένες πρεσβείες.Σύμφωνα με πληροφορίες από νομικές και κυβερνητικές πηγές, οι έρευνες αφορούν ένα εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς, με το ύψος των φερόμενων παράνομων συναλλαγών και υπεξαιρέσεων να φτάνει ακόμη και τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση κατά της διαφθοράς από την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν το 2003.Οι έρευνες επεκτείνονται στο κοινοβούλιο, στον πετρελαϊκό τομέα και σε ορισμένα από τα ισχυρότερα πολιτικά δίκτυα της χώρας. Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να έχουν συλληφθεί βρίσκεται και ο Αντνάν αλ Τζαμάλι, γενικός διευθυντής της North Oil Company, ο οποίος κατηγορείται ότι ενέκρινε παράνομους διαγωνισμούς και συμβάσεις.Παράλληλα, ορισμένοι ύποπτοι φέρονται να εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να αποκλείσουν τις εισόδους της Πράσινης Ζώνης και να επεκτείνουν τις έρευνες.Η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το κοινοβούλιο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών, με αποτέλεσμα οι βουλευτές να μην μπορούν να επικαλεστούν την κοινοβουλευτική τους ασυλία.Η επιχείρηση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ανάμεσα στους στόχους φέρονται να βρίσκονται και σημαντικοί πολιτικοί αντίπαλοι του πρωθυπουργού, κυρίως από τον σουνιτικό χώρο. Το γεγονός αυτό πυροδοτεί ερωτήματα για το κατά πόσο πρόκειται αποκλειστικά για μια εκστρατεία κατά της διαφθοράς ή αν χρησιμοποιείται ως μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης.Υποστηρικτές του Άλι αλ Ζαΐντι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια αναγκαία επιχείρηση απέναντι σε ένα σύστημα που επί δύο δεκαετίες έχει στοιχίσει στη χώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέσω παράνομων συμβάσεων, πελατειακών δικτύων και υπεξαιρέσεων δημοσίου χρήματος.Από την άλλη πλευρά, αναλυτές υπενθυμίζουν ότι ανάλογες επιχειρήσεις στο παρελθόν οδήγησαν σε βαθύτερες πολιτικές και θρησκευτικές διαιρέσεις, προειδοποιώντας ότι αν η δικαιοσύνη εκληφθεί ως επιλεκτική, η σημερινή επιτυχία μπορεί να εξελιχθεί σε νέα πολιτική κρίση.



Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του νέου πρωθυπουργού Ο Άλι αλ Ζαΐντι ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Μάιο και αρχικά πολλοί τον θεωρούσαν μια μεταβατική προσωπικότητα με ισχυρούς δεσμούς με το Ιράν. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες επιχειρεί να εμφανίσει μια διαφορετική εικόνα, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της κρατικής κυριαρχίας, στη βελτίωση των σχέσεων με τη Δύση και τους περιφερειακούς εταίρους, καθώς και στον περιορισμό της επιρροής ένοπλων μη κρατικών οργανώσεων.



Η επιχείρηση κατά της διαφθοράς αποτελεί μέχρι στιγμής τη σημαντικότερη πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησής του και ενδέχεται να καθορίσει τόσο το μέλλον της διακυβέρνησής του όσο και την πορεία του Ιράκ τα επόμενα χρόνια.