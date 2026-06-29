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Φρίκη στην Καλιφόρνια: 117 σκυλιά βρέθηκαν νεκρά σε καταφύγιο ζώων, τα 70 είχαν πυροβοληθεί
Φρίκη στην Καλιφόρνια: 117 σκυλιά βρέθηκαν νεκρά σε καταφύγιο ζώων, τα 70 είχαν πυροβοληθεί
Οι Αρχές ανέσυραν τα λείψανα των ζώων από το καταφύγιο Miranda's Rescue κατά τη διάρκεια έρευνας για καταγγελίες κακοποίησης και απάτης
Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν οι Αρχές στη Βόρεια Καλιφόρνια, καθώς κατά τη διάρκεια έρευνας σε καταφύγιο ζώων ανακάλυψαν τα λείψανα 117 σκύλων, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για συστηματική κακοποίηση και παραμέληση.
Η έρευνα αφορά το καταφύγιο Miranda's Rescue, στην πόλη Φορτούνα, και ξεκίνησε στις 22 Απριλίου, έπειτα από αξιόπιστες πληροφορίες που έφτασαν στο Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Χάμπολντ. Οι καταγγελίες περιλάμβαναν κακουργηματική κακοποίηση ζώων, απάτη και συνωμοσία, οδηγώντας τις Αρχές σε εκτεταμένες έρευνες στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο διαφορετικά σημεία ταφής, από τα οποία ανέσυραν τα άθικτα λείψανα συνολικά 117 σκύλων.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εξετάσεων, οι 70 από τους σκύλους που έχουν ήδη εξεταστεί φαίνεται ότι πέθαναν από τραύματα που προκλήθηκαν από πυροβολισμούς, στοιχείο που εντείνει τις υποψίες για συστηματική κακοποίηση των ζώων.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου όλων των ζώων, αλλά και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες στους εμπλεκόμενους. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εποπτείας και του ελέγχου των καταφυγίων ζώων.
Η έρευνα αφορά το καταφύγιο Miranda's Rescue, στην πόλη Φορτούνα, και ξεκίνησε στις 22 Απριλίου, έπειτα από αξιόπιστες πληροφορίες που έφτασαν στο Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Χάμπολντ. Οι καταγγελίες περιλάμβαναν κακουργηματική κακοποίηση ζώων, απάτη και συνωμοσία, οδηγώντας τις Αρχές σε εκτεταμένες έρευνες στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου.
The remains of over 100 dogs were found at a Northern California animal sanctuary during an investigation into suspected animal cruelty, the Humboldt County Sheriff's Office said on Friday. Preliminary reports say 70 of the dogs examined had died of gunshot wounds.— CBS News (@CBSNews) June 29, 2026
The… pic.twitter.com/9TDsuVorDq
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο διαφορετικά σημεία ταφής, από τα οποία ανέσυραν τα άθικτα λείψανα συνολικά 117 σκύλων.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εξετάσεων, οι 70 από τους σκύλους που έχουν ήδη εξεταστεί φαίνεται ότι πέθαναν από τραύματα που προκλήθηκαν από πυροβολισμούς, στοιχείο που εντείνει τις υποψίες για συστηματική κακοποίηση των ζώων.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου όλων των ζώων, αλλά και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες στους εμπλεκόμενους. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εποπτείας και του ελέγχου των καταφυγίων ζώων.
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