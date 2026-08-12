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Τρίαντα χρόνια κρυμμένη στο Μεξικό: Συνελήφθη μητέρα που δολοφόνησε την 3χρονη κόρη της στο Τέξας
Τρίαντα χρόνια κρυμμένη στο Μεξικό: Συνελήφθη μητέρα που δολοφόνησε την 3χρονη κόρη της στο Τέξας
Η 19χρονη τότε Μαρία Νάρεζ, εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ και είχε ξυλοκοπήσει άγρια το 3χρονο κοριτσάκι επειδή δεν ήθελε να κοιμηθεί
Τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της, συνελήφθη η κατηγορούμενη μητέρα της στο Μεξικό.
Η Μαρία Νάρεζ, η οποία σήμερα είναι 48 ετών, κατηγορείται ότι σκότωσε την Κασάνδρα Γουάιτ τον Νοέμβριο του 1996, κουνώντας την έντονα και χτυπώντας την στον τοίχο, στο σπίτι της στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας.
Η μητέρα κατηγορήθηκε, ένα χρόνο μετά το συμβάν, αλλά εξαφανίστηκε αφού δικαστής μείωσε την εγγύησή της στα 25.000 δολάρια, όπως αναφέρει το Fox. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής της το 1997 και η ίδια διέφυγε από τις ΗΠΑ και παρέμεινε κρυμμένη για σχεδόν 30 χρόνια.
«Η Εισαγγελία δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια να φέρει την Νάρεζ πίσω, ώστε να αντιμετωπίσει την κατηγορία εναντίον της και να λογοδοτήσει για τον θάνατο της κόρης της», ανέφερε σε δήλωσή της η εισαγγελία της κομητείας.
Η 19χρονη τότε Μαρία Νάρεζ, εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ και είχε ξυλοκοπήσει άγρια το 3χρονο κοριτσάκι επειδή δεν ήθελε να κοιμηθεί. Τότε, είχε πει στους ανακριτές ότι ένιωθε κατάθλιψη και άγχος και έχασε την αυτοκυριαρχία της, σύμφωνα με την εφημερίδα Fort Worth Star-Telegram.
«Αυτό την εξόργισε. Πήρε το μωρό από το στήθος, κρατώντας το κάτω από τις μασχάλες, το πέταξε στον τοίχο και το κεφάλι του χτύπησε στην άκρη της πόρτας», δήλωσε τότε στην εφημερίδα ο λοχίας Φρεντ Πέντεργκραφ του Αστυνομικού Τμήματος του Φορτ Γουόρθ.
Το παιδί είχε πει στη μητέρα του πως πονάει αλλά πήγε για ύπνο. Η Νάρεζ συνελήφθη όταν μετέφερε στη συνέχεια την κόρη της στο νοσοκομείο, όπου η 3χρονη έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε.
Η Νάρεζ πρόκειται να εκδοθεί από το Μεξικό στην κομητεία Τάραντ, προκειμένου να δικαστεί για κατηγορίες δολοφονίας που επισύρουν τη θανατική ποινή. Η Εισαγγελία ευχαρίστησε την Interpol, τις αρχές στο Μεξικό, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τους ερευνητές της Εισαγγελίας Τίφανι Τζόνσον και Βίκτορ Εσπίνο-Νεβάρεζ, καθώς και τον Βοηθό Εισαγγελέα Στίβεν Έλιοτ για τη συμβολή τους στη σύλληψη της Νάρεζ.
Η Μαρία Νάρεζ, η οποία σήμερα είναι 48 ετών, κατηγορείται ότι σκότωσε την Κασάνδρα Γουάιτ τον Νοέμβριο του 1996, κουνώντας την έντονα και χτυπώντας την στον τοίχο, στο σπίτι της στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας.
Η μητέρα κατηγορήθηκε, ένα χρόνο μετά το συμβάν, αλλά εξαφανίστηκε αφού δικαστής μείωσε την εγγύησή της στα 25.000 δολάρια, όπως αναφέρει το Fox. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής της το 1997 και η ίδια διέφυγε από τις ΗΠΑ και παρέμεινε κρυμμένη για σχεδόν 30 χρόνια.
«Η Εισαγγελία δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια να φέρει την Νάρεζ πίσω, ώστε να αντιμετωπίσει την κατηγορία εναντίον της και να λογοδοτήσει για τον θάνατο της κόρης της», ανέφερε σε δήλωσή της η εισαγγελία της κομητείας.
Η 19χρονη τότε Μαρία Νάρεζ, εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ και είχε ξυλοκοπήσει άγρια το 3χρονο κοριτσάκι επειδή δεν ήθελε να κοιμηθεί. Τότε, είχε πει στους ανακριτές ότι ένιωθε κατάθλιψη και άγχος και έχασε την αυτοκυριαρχία της, σύμφωνα με την εφημερίδα Fort Worth Star-Telegram.
«Αυτό την εξόργισε. Πήρε το μωρό από το στήθος, κρατώντας το κάτω από τις μασχάλες, το πέταξε στον τοίχο και το κεφάλι του χτύπησε στην άκρη της πόρτας», δήλωσε τότε στην εφημερίδα ο λοχίας Φρεντ Πέντεργκραφ του Αστυνομικού Τμήματος του Φορτ Γουόρθ.
Το παιδί είχε πει στη μητέρα του πως πονάει αλλά πήγε για ύπνο. Η Νάρεζ συνελήφθη όταν μετέφερε στη συνέχεια την κόρη της στο νοσοκομείο, όπου η 3χρονη έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε.
Η Νάρεζ πρόκειται να εκδοθεί από το Μεξικό στην κομητεία Τάραντ, προκειμένου να δικαστεί για κατηγορίες δολοφονίας που επισύρουν τη θανατική ποινή. Η Εισαγγελία ευχαρίστησε την Interpol, τις αρχές στο Μεξικό, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τους ερευνητές της Εισαγγελίας Τίφανι Τζόνσον και Βίκτορ Εσπίνο-Νεβάρεζ, καθώς και τον Βοηθό Εισαγγελέα Στίβεν Έλιοτ για τη συμβολή τους στη σύλληψη της Νάρεζ.
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