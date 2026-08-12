Βίντεο: Γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια 36 ώρες μετά τον σεισμό στην Κολομβία, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα
Βίντεο: Γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια 36 ώρες μετά τον σεισμό στην Κολομβία, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα
Η επιχείρηση διάσωσης της Ντανιέλα Λάργκο διήρκησε 10 ώρες - Είχε καταπλακωθεί από τέσσερις πλάκες σκυροδέματος
Μια 32χρονη γυναίκα, η οποία είχε εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια για 36 ώρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλόνισε την Κολομβία, ανασύρθηκε ζωντανή και τα διασωστικά συνεργεία αλλά και όσοι βρίσκονταν μπροστά και παρακολουθούσαν την επιχείρηση, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.
Ο λόγος για την Ντανιέλα Λάργκο η οποία απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια ενός κτιρίου στην πόλη Περέιρα, μετά από μια επιχείρηση διάσωσης που διήρκεσε 10 ώρες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να φτάσουν σε αυτήν μέσω μιας σήραγγας που έσκαψαν κάτω από τέσσερις πλάκες σκυροδέματος από τις οποίες είχε καταπλακωθεί.
Η μητέρα της Λάργκο δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP σύμφωνα με το BBC ότι ένας κάτοικος της περιοχής άκουσε την κόρη της να καλεί σε βοήθεια μέσα από τα συντρίμμια. Μόλις τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, μπορέσαν να εντοπίσουν τη Λάργκο με τη βοήθεια μιας μικρής κάμερας.
Ωστόσο, η διάσωσή της αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του γεγονότος ότι τέσσερις βαριές πλάκες σκυροδέματος έκλειναν το πέρασμα.
Οι τοπικοί πυροσβέστες, με τη συνδρομή συναδέλφων τους που εστάλησαν από την πρωτεύουσα, Μπογκοτά, και της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών της εθνικής αστυνομίας, αναγκάστηκαν να σκάψουν δύο σήραγγες για να τη φτάσουν.
Μέσω ενός ανοίγματος, που σκάφτηκε από πάνω, μπόρεσαν να διοχετεύσουν οξυγόνο στη Λάργκο. Ωστόσο, κατάφεραν να την απελευθερώσουν μόνο μέσα από τη δεύτερη σήραγγα, που σκάφτηκε από κάτω.
Η μητέρα της Λάργκο δήλωσε ότι «στο σπίτι την περιμένει ο 12χρονος γιος της».
Ο δήμαρχος της πόλης κήρυξε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και δήλωσε ότι στρατιώτες θα περιπολούν στις περιοχές του Κάλι που επλήγησαν περισσότερο.
«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εργασίες διάσωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα να βρεθούν περισσότεροι άνθρωποι ζωντανοί και ότι όλοι θα κάνουν το παν για να απελευθερώσουν τους εγκλωβισμένους.
Ο λόγος για την Ντανιέλα Λάργκο η οποία απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια ενός κτιρίου στην πόλη Περέιρα, μετά από μια επιχείρηση διάσωσης που διήρκεσε 10 ώρες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να φτάσουν σε αυτήν μέσω μιας σήραγγας που έσκαψαν κάτω από τέσσερις πλάκες σκυροδέματος από τις οποίες είχε καταπλακωθεί.
Η μητέρα της Λάργκο δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP σύμφωνα με το BBC ότι ένας κάτοικος της περιοχής άκουσε την κόρη της να καλεί σε βοήθεια μέσα από τα συντρίμμια. Μόλις τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, μπορέσαν να εντοπίσουν τη Λάργκο με τη βοήθεια μιας μικρής κάμερας.
Ωστόσο, η διάσωσή της αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του γεγονότος ότι τέσσερις βαριές πλάκες σκυροδέματος έκλειναν το πέρασμα.
Οι τοπικοί πυροσβέστες, με τη συνδρομή συναδέλφων τους που εστάλησαν από την πρωτεύουσα, Μπογκοτά, και της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών της εθνικής αστυνομίας, αναγκάστηκαν να σκάψουν δύο σήραγγες για να τη φτάσουν.
Μέσω ενός ανοίγματος, που σκάφτηκε από πάνω, μπόρεσαν να διοχετεύσουν οξυγόνο στη Λάργκο. Ωστόσο, κατάφεραν να την απελευθερώσουν μόνο μέσα από τη δεύτερη σήραγγα, που σκάφτηκε από κάτω.
Η μητέρα της Λάργκο δήλωσε ότι «στο σπίτι την περιμένει ο 12χρονος γιος της».
Ο δήμαρχος της πόλης κήρυξε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και δήλωσε ότι στρατιώτες θα περιπολούν στις περιοχές του Κάλι που επλήγησαν περισσότερο.
«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εργασίες διάσωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα να βρεθούν περισσότεροι άνθρωποι ζωντανοί και ότι όλοι θα κάνουν το παν για να απελευθερώσουν τους εγκλωβισμένους.
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