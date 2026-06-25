Η Σουηδή υπουργός Περιβάλλοντος πήγε σε συνεδρίαση της ΕΕ με το μωρό της, δείτε βίντεο

Durante una riunione del Consiglio dell’Unione europea a Lussemburgo, la ministra svedese per l’Ambiente Romina Pourmokhtari è stata interrotta dal pianto del figlio mentre stava intervenendo sui temi delle politiche energetiche e delle emissioni di CO2. La ministra ha reagito… pic.twitter.com/LRBsooO2yY — La Stampa (@LaStampa) June 25, 2026

🇸🇪 🇪🇺 Swedish minister brings baby to EU talks



Sweden's environment minister Romina Pourmokhtari brought her three-month-old baby to an EU meeting, in a barrier-breaking move she said showed it was possible to be both "a present minister and a present mother". pic.twitter.com/j2EhoQw2in — AFP News Agency (@AFP) June 25, 2026

Κλείσιμο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε σε συνεδρίαση υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πολιτικές για το κλίμα, όταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εμφανίστηκε ένα..., προκαλώντας έκπληξη στους συμμετέχοντες.Το μωρό, ονόματι Άνταμ, πήγε στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο η υπουργός Κλιματικής Πολιτικής της Σουηδίας,, με στόχο να αναδείξει τα οφέλη των πολιτικών γονικής άδειας, που δεν αναγκάζουν τις γυναίκες να επιλέξουν μεταξύ εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων.Όπως ανέφερε η ίδια, η παρουσία του παιδιού της είχε σκοπό να δείξει στην πράξη ότι η μητρότητα δεν χρειάζεται να αποτελεί εμπόδιο στην επαγγελματική δραστηριότητα, σημειώνοντας ότι αυτό προϋποθέτει και έναν σύντροφο που συμμετέχει ενεργά στις οικογενειακές υποχρεώσεις.Εκπρόσωπος του Συμβουλίου της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται για την πρώτη φορά που βρέφος συμμετείχε σε συνεδρίαση υπουργών της Ένωσης.Η 30χρονη Σουηδή υπουργός ήταν η νεότερη στην ιστορία της χώρας της όταν ανέλαβε καθήκοντα το 2022. Πρόσφατα επέστρεψε από άδεια μητρότητας, ενώ ο σύζυγός της βρίσκεται σε αντίστοιχη άδεια μέχρι τις εκλογές στη Σουηδία και τη συνόδευσε στο Λουξεμβούργο για τη φροντίδα του παιδιού.Η Σουηδία εφαρμόζει ένα από τα πιοπαγκοσμίως, το οποίο χρηματοδοτείται από υψηλή φορολογία και επιτρέπει συνολικά περίπου, με μέρος αυτής να είναι αποκλειστικά δεσμευμένο για κάθε γονέα.Οι λεγόμενες «μη μεταβιβάσιμες ημέρες» ή «μήνες του πατέρα» θεσπίστηκαν ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των πατέρων στην ανατροφή των παιδιών. Η Σουηδή υπουργός τόνισε ότι τέτοιες πολιτικές, σε συνδυασμό με ευέλικτες μορφές εργασίας και πρόσβαση σε προσιτή φροντίδα παιδιών, συμβάλλουν στη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης των γονέων και δημιουργούν κοινωνική και οικονομική αξία.Στη συνεδρίαση, ο αναπληρωτής υπουργός Κλίματος της Πολωνίας σχολίασε ότι η παρουσία του μωρού δεν αποτέλεσε πρόβλημα, σημειώνοντας πως «είναι κάτι φυσιολογικό και μέρος της ζωής».