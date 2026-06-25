Η Σουηδή υπουργός Περιβάλλοντος πήγε σε συνεδρίαση της ΕΕ με το μωρό της, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Υπουργός Σουηδία Μωρό Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Σουηδή υπουργός Περιβάλλοντος πήγε σε συνεδρίαση της ΕΕ με το μωρό της, δείτε βίντεο

Όπως ανέφερε η ίδια, η παρουσία του παιδιού της είχε σκοπό να δείξει στην πράξη ότι η μητρότητα δεν χρειάζεται να αποτελεί εμπόδιο στην επαγγελματική δραστηριότητα

Η Σουηδή υπουργός Περιβάλλοντος πήγε σε συνεδρίαση της ΕΕ με το μωρό της, δείτε βίντεο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε σε συνεδρίαση υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πολιτικές για το κλίμα, όταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εμφανίστηκε ένα... βρέφος τριών μηνών, προκαλώντας έκπληξη στους συμμετέχοντες.

Το μωρό, ονόματι Άνταμ, πήγε στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο η υπουργός Κλιματικής Πολιτικής της Σουηδίας, Ρομίνα Πουρμοχτάρι, με στόχο να αναδείξει τα οφέλη των πολιτικών γονικής άδειας, που δεν αναγκάζουν τις γυναίκες να επιλέξουν μεταξύ εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων.

Όπως ανέφερε η ίδια, η παρουσία του παιδιού της είχε σκοπό να δείξει στην πράξη ότι η μητρότητα δεν χρειάζεται να αποτελεί εμπόδιο στην επαγγελματική δραστηριότητα, σημειώνοντας ότι αυτό προϋποθέτει και έναν σύντροφο που συμμετέχει ενεργά στις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται για την πρώτη φορά που βρέφος συμμετείχε σε συνεδρίαση υπουργών της Ένωσης.

Η 30χρονη Σουηδή υπουργός ήταν η νεότερη στην ιστορία της χώρας της όταν ανέλαβε καθήκοντα το 2022. Πρόσφατα επέστρεψε από άδεια μητρότητας, ενώ ο σύζυγός της βρίσκεται σε αντίστοιχη άδεια μέχρι τις εκλογές στη Σουηδία και τη συνόδευσε στο Λουξεμβούργο για τη φροντίδα του παιδιού.

Η Σουηδία εφαρμόζει ένα από τα πιο εκτεταμένα συστήματα γονικής άδειας παγκοσμίως, το οποίο χρηματοδοτείται από υψηλή φορολογία και επιτρέπει συνολικά περίπου 16 μήνες αμειβόμενης άδειας, με μέρος αυτής να είναι αποκλειστικά δεσμευμένο για κάθε γονέα.

Κλείσιμο
Οι λεγόμενες «μη μεταβιβάσιμες ημέρες» ή «μήνες του πατέρα» θεσπίστηκαν ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των πατέρων στην ανατροφή των παιδιών. Η Σουηδή υπουργός τόνισε ότι τέτοιες πολιτικές, σε συνδυασμό με ευέλικτες μορφές εργασίας και πρόσβαση σε προσιτή φροντίδα παιδιών, συμβάλλουν στη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης των γονέων και δημιουργούν κοινωνική και οικονομική αξία.

Στη συνεδρίαση, ο αναπληρωτής υπουργός Κλίματος της Πολωνίας σχολίασε ότι η παρουσία του μωρού δεν αποτέλεσε πρόβλημα, σημειώνοντας πως «είναι κάτι φυσιολογικό και μέρος της ζωής».
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης