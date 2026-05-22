Άνοιγμα Λουκασένκο στον Ζελένσκι: Να συναντηθούμε στην Ουκρανία ή τη Λευκορωσία για να λύσουμε τα προβλήματά μας

Απάντηση του Κιέβου και προληπτικά μέτρα

Κλείσιμο

Ιστορικό εμπλοκής της Λευκορωσίας

Ενίσχυση των ουκρανικών συνόρων

Έτοιμος να συναντηθεί με τον, είτε στην Ουκρανία είτε στη Λευκορωσία, δήλωσε ομε το Κίεβο να έχει προειδοποιήσει πως η Ρωσία ετοιμάζει νέα επίθεση μέσω λευκορωσικού εδάφους προς την ουκρανική πρωτεύουσα και την περιοχή του«Αν ο Ζελένσκι θέλει να συζητήσει κάτι, να ζητήσει συμβουλές ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να το κάνει. Είμαστε ανοιχτοί», δήλωσε οτην Παρασκευή, σύμφωνα με κρατικά μέσα.«Είμαι έτοιμος να τον συναντήσω οπουδήποτε - στην Ουκρανία ή στη Λευκορωσία - και να συζητήσουμε τα προβλήματα των λευκορωσο-ουκρανικών σχέσεων».Παράλληλα, αρνήθηκε ότι η χώρα του σχεδιάζει να εμπλακεί στον πόλεμο, εκτός αν «διαπραχθεί επιθετικότητα κατά του λευκορωσικού εδάφους».Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε, από την πλευρά του, ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να λάβει «προληπτικά μέτρα» κατά της Ρωσίας και της ηγεσίας της Λευκορωσίας λόγω πιθανών στρατιωτικών απειλών στη βόρεια Ουκρανία, εν μέσω κοινής ρωσο-λευκορωσικής πυρηνικής άσκησης και επεισοδίων με drones στα κράτη της Βαλτικής.«Η ηγεσία της Λευκορωσίας πρέπει να παραμένει σε εγρήγορση και να κατανοήσει ότι θα υπάρξουν συνέπειες αν ληφθούν επιθετικά μέτρα κατά της Ουκρανίας ή του λαού μας», τόνισε οκατά την επίσκεψή του στο Σλάβουτιτς, περίπου 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.Το Κίεβο απέρριψε την πρόταση συνάντησης. «Από το 2022 είναι προφανές σε όλους ότι τα λόγια αυτού του ανθρώπου δεν σημαίνουν τίποτα και πρέπει να προσέχουμε τις πράξεις του», δήλωσε ο σύμβουλος τουΤο 2022 η Λευκορωσία αρνήθηκε επίσης πιθανή συμμετοχή στη ρωσική εισβολή. Ωστόσο, η Μόσχα χρησιμοποίησε λευκορωσικό έδαφος για να περάσει τα σύνορα της Ουκρανίας και να κινήσει δυνάμεις προς τις βόρειες περιοχές και την πρωτεύουσα Κίεβο στους πρώτους μήνες της εισβολής.«Δεν πρόκειται να εμπλακούμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει ανάγκη, ούτε πολιτική ούτε στρατιωτική», δήλωσε οαυτήν την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι υπάρχει «μόνο μία περίπτωση» όπου η Λευκορωσία θα μπορούσε να εμπλακεί — αν διαπραχθεί επιθετικότητα κατά του εδάφους της.Το Κίεβο έχει ενισχύσει τα οχυρωματικά έργα στα βόρεια σύνορα με τη Λευκορωσία και σχεδιάζει να αυξήσει περαιτέρω τις δυνάμεις στη βόρεια Ουκρανία. Με βάση πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών για «σχεδιαζόμενες ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις προς Τσερνίχιβ και Κίεβο», η ουκρανική πλευρά προετοιμάζεται να απαντήσει σε κάθε πιθανή ενέργεια της Ρωσίας.«Εξετάζουμε επίσης τις δυνατότητες εξωτερικής δράσης. Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να προετοιμαστούν πρόσθετα μέτρα διπλωματικής πίεσης κατά της Λευκορωσίας, που η Ρωσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει για την επέκταση του πολέμου», δήλωσε οΝωρίτερα τον Απρίλιο, η Λευκορωσία προέβαλε κατηγορίες για επιθετικότητα από την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής, αναφέροντας ότι το Μινσκ και η Μόσχα θα απαντούσαν με όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων και πυρηνικών όπλων.