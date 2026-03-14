Χειροτερεύει η υγεία της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε - Μάριτ: Χρειάζεται άμεσα μεταμόσχευση πνεύμονα
Χειροτερεύει η υγεία της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε - Μάριτ: Χρειάζεται άμεσα μεταμόσχευση πνεύμονα
Η πριγκίπισσα πάσχει από χρόνια πνευμονική ίνωση και, όπως ανακοίνωσε το παλάτι τον Δεκέμβριο, η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί, με την ανάγκη για μεταμόσχευση πνεύμονα να είναι πλέον επιτακτική
Δυσάρεστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, που φέρεται να χρήζει άμεσης μεταμόσχευσης πνεύμονα λόγω χρόνιας πάθησης που αντιμετωπίζει.
Σύμφωνα με το περιοδικό Hallo! η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, η οποία είναι παντρεμένη με τον διάδοχο του θρόνου Χάακον, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 28 Ιανουαρίου, όταν επισκέφθηκε τη Βιβλιοθήκη Fredrikstad για να γιορτάσει την 100ή επέτειό της.
Η πριγκίπισσα αντιμετωπίζει τη χρόνια πάθηση της πνευμονικής ίνωσης και όπως ανακοίνωσε το παλάτι τον Δεκέμβριο, η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί, με την ανάγκη για μεταμόσχευση πνεύμονα να είναι πλέον επιτακτική.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το παλάτι, εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα έδειξαν σαφή επιδείνωση της υγείας της, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να ξεκινήσουν διαδικασία αξιολόγησης για το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης πνευμόνων.
Η Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση, μια πολύ σοβαρή πάθηση των πνευμόνων, το 2018 και αναμένεται να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα. Πέρυσι, αναφέρθηκε ότι η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί, και η ίδια είχε πάρει άδεια για ένα μήνα τον Οκτώβριο για να υποβληθεί σε αποκατάσταση.
Εν τω μεταξύ, ο σύζυγός της πρίγκιπας Χάακον συνεχίζει τις επίσημες υποχρεώσεις του, αν και δεν έκανε καμία δήλωση για την υγεία της συζύγου του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις νορβηγικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών.
Σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG, η τελευταία δέσμη αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τον χρηματιστή περιλαμβάνει σχεδόν 1.000 αναφορές στο όνομα της Μέτε-Μάριτ. Στα έγγραφα περιλαμβάνονται δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυο τους την περίοδο 2011–2014, υποδηλώνοντας συνεχή και στενή επικοινωνία.
Σύμφωνα με το περιοδικό Hallo! η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, η οποία είναι παντρεμένη με τον διάδοχο του θρόνου Χάακον, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 28 Ιανουαρίου, όταν επισκέφθηκε τη Βιβλιοθήκη Fredrikstad για να γιορτάσει την 100ή επέτειό της.
Η πριγκίπισσα αντιμετωπίζει τη χρόνια πάθηση της πνευμονικής ίνωσης και όπως ανακοίνωσε το παλάτι τον Δεκέμβριο, η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί, με την ανάγκη για μεταμόσχευση πνεύμονα να είναι πλέον επιτακτική.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το παλάτι, εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα έδειξαν σαφή επιδείνωση της υγείας της, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να ξεκινήσουν διαδικασία αξιολόγησης για το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης πνευμόνων.
«Ανάγκη για ξεκούραση και αποκατάσταση»«Η πριγκίπισσα έχει αυξανόμενη ανάγκη για εξατομικευμένη φροντίδα, ξεκούραση και αποκατάσταση, και το επίσημο πρόγραμμα της προσαρμόζεται στην κατάστασή της», δήλωσε η επικεφαλής επικοινωνίας του Παλατιού, σε συνέντευξή της στο TV2.
Η Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση, μια πολύ σοβαρή πάθηση των πνευμόνων, το 2018 και αναμένεται να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα. Πέρυσι, αναφέρθηκε ότι η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί, και η ίδια είχε πάρει άδεια για ένα μήνα τον Οκτώβριο για να υποβληθεί σε αποκατάσταση.
Εν τω μεταξύ, ο σύζυγός της πρίγκιπας Χάακον συνεχίζει τις επίσημες υποχρεώσεις του, αν και δεν έκανε καμία δήλωση για την υγεία της συζύγου του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις νορβηγικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών.
Είχε ακυρώσει δημόσιες εμφανίσειςΣημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 και τον Οκτώβριο του 2024 η Μέτε-Μάριτ είχε πάρει αναρρωτική άδεια για αρκετές εβδομάδες, ακυρώνοντας δημόσιες υποχρεώσεις της.
«Όταν γίνεστε 50 ετών, καταλαβαίνετε ότι η ζωή δεν είναι αιώνια», είχε δηλώσει στη νορβηγική εφημερίδα DN σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2023, με την ευκαιρία των 50ών γενεθλίων της.
#BREAKING The 🇳🇴 Court has announced that Crown Princess Mette-Marit is on sick leave for at least 2 weeks (and possibly longer), therefore all her events are postponed . She also will not attend King Carl Gustaf’s Jubilee celebrations— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) September 14, 2023
Ο Έπσταϊν και οι δικαστικές περιπέτειες του γιου τηςΕκτός, όμως από το ζήτημα υγείας, η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ αντιμετωπίζει και άλλα θέματα νομικής φύσης, μολονότι αυτά δεν την επηρεάζουν άμεσα. Αρχικά, η αναφορά του ονόματός της στην υπόθεση Έπσταϊν είχε σοβαρό αντίκτυπο - κοινωνικό, πολιτικό και ηθικό - στη Νορβηγία, μετά τα έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG, η τελευταία δέσμη αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τον χρηματιστή περιλαμβάνει σχεδόν 1.000 αναφορές στο όνομα της Μέτε-Μάριτ. Στα έγγραφα περιλαμβάνονται δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυο τους την περίοδο 2011–2014, υποδηλώνοντας συνεχή και στενή επικοινωνία.
Τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο περιεχόμενο των email, τα οποία αντήλλασαν για χρόνια. Σε ορισμένα μηνύματα, η Μέτε-Μάριτ εμφανίζεται ιδιαίτερα θερμή, λέγοντάς του ότι «γαργαλάς το μυαλό μου», αποκαλώντας τον «πολύ γενναιόδωρο» και «τόσο γλυκό».
Μάλιστα, τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι το 2013 έμεινε για τέσσερις ημέρες σε οικία του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σε περίοδο που εκείνος απουσίαζε.
«Έδειξα κακή κρίση και μετανιώνω βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Επστάιν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», ανέφερε σε δήλωση που είχε δοθεί στη δημοσιότητα από το παλάτι.
Σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύει με ποινή έως και 16 ετών κάθειρξης. Ο ίδιος αρνείται τις σοβαρότερες κατηγορίες, περιλαμβανομένων εκείνων για σεξουαλική κακοποίηση.
Μάλιστα, τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι το 2013 έμεινε για τέσσερις ημέρες σε οικία του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σε περίοδο που εκείνος απουσίαζε.
«Έδειξα κακή κρίση και μετανιώνω βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Επστάιν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», ανέφερε σε δήλωση που είχε δοθεί στη δημοσιότητα από το παλάτι.
Στο εδώλιο ο γιος της για βιασμό και άλλα σοβαρά αδικήματαΠαράλληλα, σε εξέλιξη είναι η δίκη του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και άλλα σοβαρά αδικήματα. Ο Χόιμπι, που γεννήθηκε από προηγούμενη σχέση της Μέτε-Μάριτ πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάακον, αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις υποθέσεις βιασμού, επιθέσεις και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.
Σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύει με ποινή έως και 16 ετών κάθειρξης. Ο ίδιος αρνείται τις σοβαρότερες κατηγορίες, περιλαμβανομένων εκείνων για σεξουαλική κακοποίηση.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
