Νεκρός αξιωματικός μετά από σύγκρουση δύο σκαφών του λιμενικού σε καταδίωξη ναρκοσκάφους στην Ισπανία
Το νέο δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ισπανικές αρχές στις επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών
Ένας αξιωματικός της ισπανικής Guardia Civil έχασε τη ζωή του την Παρασκευή στα ανοικτά της Ουέλβα, στη νοτιοδυτική Ισπανία, μετά από σύγκρουση δύο περιπολικών σκαφών κατά τη διάρκεια καταδίωξης λέμβου που μετέφερε ναρκωτικά.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 80 μίλια από τις ακτές της Ουέλβα, όταν τα δύο σκάφη του λιμενικού σώματος της Ισπανίας συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Από τη σύγκρουση, ένας αξιωματικός σκοτώθηκε, δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ ένας τέταρτος υπέστη ελαφρά τραύματα.
Η Guardia Civil επιβεβαίωσε το περιστατικό μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της στο X, αναφέροντας: «Λυπούμαστε για τον θάνατο κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του συναδέλφου μας Germán». Στο ίδιο μήνυμα εκφράστηκαν ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών, ενώ διευκρινίστηκε ότι το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης καταδίωξης σκάφους διακίνησης ναρκωτικών.
Το συνδικάτο αστυνομικών AUGC εξέφρασε τη θλίψη και τον αποτροπιασμό του για το συμβάν, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών. Παράλληλα, επανέφερε το αίτημα για αναγνώριση του επαγγέλματος των αξιωματικών ως «επάγγελμα υψηλού κινδύνου», επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες επιχειρήσεων.
Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ισπανικές αρχές στις επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στις ακτές της Ανδαλουσίας. Τον Φεβρουάριο του 2024, δύο ακόμη αξιωματικοί είχαν χάσει τη ζωή τους στο Μπαρμπάτε, σε υπόθεση που εξακολουθεί να εκκρεμεί δικαστικά.
Οι θαλάσσιες επιχειρήσεις καταδίωξης διακινητών ναρκωτικών στον Ατλαντικό, ιδιαίτερα στις ακτές της Ανδαλουσίας, χαρακτηρίζονται από τις δυνάμεις ασφαλείας ως αποστολές μόνιμα υψηλού κινδύνου, με τα περιστατικά βίας και τα δυστυχήματα να καταγράφονται όλο και συχνότερα.
Lamentamos el fallecimiento en acto de servicio de nuestro compañero Germán tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.— Guardia Civil (@guardiacivil) May 8, 2026
Durante la actuación, además del fallecido, dos componentes… pic.twitter.com/0Si8hzMxVf
Consternados por las informaciones que nos llegan desde Huelva sobre un posible accidente en acto de servicio.— AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) May 8, 2026
Todo apunta a que un compañero del Servicio Marítimo habría fallecido y otros dos estarían heridos de gravedad.
Esperamos confirmación oficial, pero desde AUGC… pic.twitter.com/8Q2rpXubHh
