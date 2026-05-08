Το Ιράν επιτέθηκε στα ΗΑΕ με δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones, αναφορές για τρεις τραυματίες
Η Τεχεράνη δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα για το περιστατικό
Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας ανέκοψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρία άτομα.
Επιπλέον, γνωστοποίησε πως από την αρχή των επιθέσεων από την Τεχεράνη, τα αμυντικά συστήματα της χώρας έχουν καταφέρει να αποκρούσουν συνολικά 551 βαλλιστικούς πυραύλους, 29 πυραύλους κρουζ και 2.263 drones.
Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, δείχνει καπνούς κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι.
Η επίθεση αυτή άφησε τρία άτομα ελαφρά τραυματισμένα. Η κυβέρνηση του Ιράν δεν έχει εκδώσει καμία επίσημη δήλωση για το περιστατικό μέχρι στιγμής.
🇦🇪BREAKING:— Suppressed News. (@SuppressedNws1) May 8, 2026
UAE claims Iran launched 2 drones and 3 Ballistic missiles today, adding that 3 people were injured.
Iran did not claim responsibility for the attack.
Large smoke seen near Dubai’s airport this morning.
Video taken by passenger on plane. pic.twitter.com/9bJ7MsrQu8
The UAE air defence systems engaged 2 ballistic missiles and 3 UAV’s.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 8, 2026
The Ministry of Defence announced that on May 8, 2026, the UAE air defence systems engaged 2 ballistic missiles and 3 UAV’s launched from Iran, resulting in 3 moderate injuries.
Since the beginning of the… pic.twitter.com/wuEKN00SHg
