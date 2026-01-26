Στο κόμμα του Φάρατζ η πρώην υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης του Σούνακ

Η Βρετανίδα
πρώην υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν
ανακοίνωσε την ένταξή της στο κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ
, η τρίτη εν ενεργεία βουλευτής των Συντηρητικών που αποχώρησε μέσα σε 11 ημέρες για την παράταξη του αντιευρωπαϊστή πολιτικού.
Σε συγκέντρωση στο Λονδίνο, η Μπράβερμαν ανακοίνωσε στους υποστηρικτές του Reform ότι παραιτήθηκε από το κόμμα των Τόρις, στο οποίο ανήκε για 30 χρόνια και πρόσθεσε: «Νιώθω σαν να γύρισα στο σπίτι μου
».
Είπε ακόμη ότι η Βρετανία είναι «διαλυμένη» και ότι η μετανάστευση είναι «εκτός ελέγχου»
. «Μπορούμε είτε να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία της ελεγχόμενης παρακμής προς την αδυναμία και την παράδοση. Ή μπορούμε να διορθώσουμε τη χώρα μας, να ανακτήσουμε τη δύναμή μας, να ανακαλύψουμε ξανά τη δύναμή μας», είπε στο πλήθος.
Ανήκε στη δεξιά πτέρυγα των Τόρις και ήταν ένα από τα πρόσωπα που θεωρούταν πιο πιθανόν να προσχωρήσει στην παράταξη του Φάρατζ. Ωστόσο, όπως γράφει το BBC
, στον χρόνο που έγινε η ένταξη ήταν μάλλον έκπληξη.
Ο Φάρατζ αποκάλυψε ότι συζητούσε με την Μπράβερμαν για «λίγο περισσότερο από ένα χρόνο» σχετικά με την πιθανότητα αποχώρησης.
Βουλευτής από το 2015, η Μπράβερμαν ήταν γενική εισαγγελέας υπό τον Μπόρις Τζόνσον
και έγινε υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση της Λιζ Τρας
τον Σεπτέμβριο του 2022. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το αξίωμα ένα μήνα αργότερα, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε στείλει ένα επίσημο έγγραφο σε έναν συνάδελφό της στους Τόρις από το προσωπικό της email.
Ο Ρίσι Σουνακ την επανέφερε μόλις έξι ημέρες αργότερα, όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία, αλλά την απέπεμψε τον επόμενο χρόνο, λόγω ενός άρθρου που κατηγορούσε την Μητροπολιτική Αστυνομία για μεροληψία στην αντιμετώπιση των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων στο Λονδίνο.
Με την ένταξη της Μπράβερμαν οι βουλευτές του Reform είναι πλέον οκτώ.