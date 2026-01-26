Στο κόμμα του Φάρατζ η πρώην υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης του Σούνακ
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Νάιτζελ Φάρατζ Σουέλα Μπράβερμαν Τόρις

Στο κόμμα του Φάρατζ η πρώην υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης του Σούνακ

«Νιώθω σαν να γύρισα στο σπίτι μου», είπε η Σουέλα Μπράβερμαν σε υποστηρικτές του κόμματος - Τρεις βουλευτές μέσα σε λίγες ημέρες στο κόμμα του αντιευρωπαϊστή πολιτικού

Στο κόμμα του Φάρατζ η πρώην υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης του Σούνακ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Βρετανίδα πρώην υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν ανακοίνωσε την ένταξή της στο κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, η τρίτη εν ενεργεία βουλευτής των Συντηρητικών που αποχώρησε μέσα σε 11 ημέρες για την παράταξη του αντιευρωπαϊστή πολιτικού.

Σε συγκέντρωση στο Λονδίνο, η Μπράβερμαν ανακοίνωσε στους υποστηρικτές του Reform ότι παραιτήθηκε από το κόμμα των Τόρις, στο οποίο ανήκε για 30 χρόνια και πρόσθεσε: «Νιώθω σαν να γύρισα στο σπίτι μου».

Είπε ακόμη ότι η Βρετανία είναι «διαλυμένη» και ότι η μετανάστευση είναι «εκτός ελέγχου».  «Μπορούμε είτε να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία της ελεγχόμενης παρακμής προς την αδυναμία και την παράδοση. Ή μπορούμε να διορθώσουμε τη χώρα μας, να ανακτήσουμε τη δύναμή μας, να ανακαλύψουμε ξανά τη δύναμή μας», είπε στο πλήθος.

Ανήκε στη δεξιά πτέρυγα των Τόρις και ήταν ένα από τα πρόσωπα που θεωρούταν πιο πιθανόν να προσχωρήσει στην παράταξη του Φάρατζ. Ωστόσο, όπως γράφει το BBC, στον χρόνο που έγινε η ένταξη ήταν μάλλον έκπληξη.

Ο Φάρατζ αποκάλυψε ότι συζητούσε με την Μπράβερμαν για «λίγο περισσότερο από ένα χρόνο» σχετικά με την πιθανότητα αποχώρησης.

Βουλευτής από το 2015, η Μπράβερμαν ήταν γενική εισαγγελέας υπό τον Μπόρις Τζόνσον και έγινε υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση της Λιζ Τρας τον Σεπτέμβριο του 2022. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το αξίωμα ένα μήνα αργότερα, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε στείλει ένα επίσημο έγγραφο σε έναν συνάδελφό της στους Τόρις από το προσωπικό της email.

Ο Ρίσι Σουνακ την επανέφερε μόλις έξι ημέρες αργότερα, όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία, αλλά την απέπεμψε τον επόμενο χρόνο, λόγω ενός άρθρου που κατηγορούσε την Μητροπολιτική Αστυνομία για μεροληψία στην αντιμετώπιση των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων στο Λονδίνο.

Με την ένταξη της Μπράβερμαν οι βουλευτές του Reform είναι πλέον οκτώ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης