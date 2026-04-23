Η θέση σου στο Final Four της EuroLeague σε περιμένει. Πώς; Διαβάζεις τη συνέχεια και… φεύγεις για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης με δύο ΔΙΠΛΑ εισιτήρια!
Το αεροπλανοφόρο George Bush καταφθάνει στη Μέση Ανατολή
Eίναι το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ που αναπτύσσεται στην περιοχή, μετά το USS Gerald R. Ford και το USS Abraham Lincoln
Το αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush (CVN-77) καταφθάνει στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για αυτήν την περιοχή (U.S. Central Command ή CENTCOM).
Το αεροπλανοφόρο George Bush «πλέει στον Ινδικό Ωκεανό, εντός της ζώνης ευθύνης της U.S. Central Command» υπογραμμίζεται σε ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας Χ.
Θα είναι το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα τα USS Gerald R. Ford (CVN-78) και USS Abraham Lincoln (CVN-72).
23 أبريل/ نيسان، تبحر حاملة الطائرات من طراز نيميتز، يو أس أس جورج إتش. دبليو. بوش (CVN 77)، في المحيط الهندي ضمن منطقة مسؤولية #القيادة_المركزية_الأمريكية . pic.twitter.com/11568AgAJS— U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) April 23, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα