Ο Μακρόν δημοσίευσε φωτογραφία Γάλλου στρατιώτη που σκοτώθηκε μετά από επίθεση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο
«Ο δεκανέας υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το πρωί, ενώ πέθανε για τη Γαλλία», τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας

Τον θάνατο του δεκανέα, Anicet Girardin, του 132ου Κυνότεχνικού Συντάγματος Πεζικού της Suippes, ο οποίος επαναπατρίστηκε χθες από τον Λίβανο, όπου είχε τραυματιστεί σοβαρά από μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε σήμερα (22/4) με ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ενώ, παράλληλα, δημοσίευσε και τη φωτογραφία του.

Ο δεκανέας υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το πρωί, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε πως «πέθανε για τη Γαλλία».

«Το Έθνος, το οποίο αύριο θα αποτίσει φόρο τιμής στον ανθυπασπιστή Florian Montorio, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της ίδιας ενέδρας, τιμά με συγκίνηση τη μνήμη του δεκανέα Anicet Girardin και τη θυσία του. Επίσης, εκφράζει τις πιο ειλικρινείς σκέψεις και τη βαθύτατη συμπαράστασή της προς την οικογένειά του, τους αγαπημένους του, καθώς και προς τις οικογένειες των άλλων τραυματιών.

Απονέμει φόρο τιμής στην υποδειγματική αφοσίωση των ενόπλων δυνάμεών μας στο πλαίσιο της UNIFIL, οι οποίες εργάζονται με θάρρος και αποφασιστικότητα στην υπηρεσία της Γαλλίας και της ειρήνης στο Λίβανο».

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες ο Μακρόν είχε ανακοινώσει τον θάνατο του Γάλλου στρατιωτικού, λοχία Φλοριάν Μοντοριό, και τον τραυματισμό άλλων τριών στον νότιο Λίβανο, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης εναντίον Κυανόκρανων, ενώ, παράλληλα, δήλωσε πως «όλα τα στοιχεία οδηγούν στο να σκεφθούμε πως την ευθύνη για αυτήν την επίθεση φέρει η Χεζμπολάχ».

«Το Έθνος υποκλίνεται με σεβασμό και εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στρατιωτών μας και σε όλους τους στρατιωτικούς μας που επιχειρούν για την ειρήνη στον Λίβανο. Όλα οδηγούν στο να σκεφθούμε πως την ευθύνη για αυτήν την επίθεση φέρι η Χεζμπολάχ. Η Γαλλία αξιώνει από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους ενόχους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους.

