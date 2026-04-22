Δέσμευση των μεξικανικών Αρχών μετά την ένοπλη επίθεση στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά - Έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του δράστη παρέπεμπαν στη σφαγή του Κολουμπάιν το 1999





Ο 27χρονος, οπλισμένος με πιστόλι και έχοντας μαχαίρι στο σακίδιό του, προκάλεσε πανικό όταν άνοιξε πυρ από την κορυφή μιας πυραμίδας, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα του Μεξικού, σύμφωνα με αξιωματούχους. Στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του.







Έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του παρέπεμπαν στη σφαγή του Κολουμπάιν το 1999 στο Κολοράντο και υποδείκνυαν ψυχοπαθητική συμπεριφορά, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας του Μεξικού, Λουίς Θερβάντες, στην οποία ανήκει το Τεοτιουακάν.



«Μεταξύ των αντικειμένων του, οι Αρχές εντόπισαν επίσης υλικό, εικόνες και έγγραφα που φέρεται να σχετίζονται με πράξεις βίας που ενδέχεται να σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο του 1999», ανέφερε στη καθημερινή συνέντευξη Τύπου της προέδρου.



Αυτή η πράξη δεν ήταν αυθόρμητη», είπε.



Τουρίστας που ήταν μάρτυρας της επίθεσης δήλωσε στο Reuters ότι οι επισκέπτες άκουσαν επίσης τον δράστη να αναφέρεται στο Κολουμπάιν, μία από τις πιο διαβόητες μαζικές επιθέσεις στις ΗΠΑ, που έχει θεωρηθεί πηγή έμπνευσης για άλλους δράστες. Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι φοβήθηκε πως ο απολογισμός των θυμάτων θα ήταν μεγαλύτερος.



«Πυροβολούσε ξανά και ξανά και οι σφαίρες έκαναν διαφορετικούς ήχους», δήλωσε ο Μπάρακ Χάρντλεϊ, τουρίστας από το Λος Άντζελες. «Δεν ξέρω γιατί σταμάτησε με ένα άτομο. Δόξα τω Θεώ που το έκανε».



Κλείσιμο 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 13 ετών και ένα 6 ετών. Προέρχονταν από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κολομβία, τη Ρωσία, τη Βραζιλία και την Ολλανδία. Επτά από αυτούς έφεραν τραύματα από πυροβόλο όπλο, πρόσθεσε την Τρίτη ο Θερβάντες.



«Η αντίδραση του κράτους ήταν άμεση και αποφασιστική», δήλωσε ο υπουργός Ασφάλειας Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς, προσθέτοντας ότι οι Αρχές θα ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλα σημαντικά τουριστικά σημεία.



Το Τεοτιουακάν, ένα σύμπλεγμα επιβλητικών πυραμίδων και ναών που κατοικήθηκε αρχικά από το 100 π.Χ. έως το 500 μ.Χ. και αργότερα καταλήφθηκε από τους Αζτέκους, προσέλκυσε 1,8 εκατομμύρια επισκέπτες πέρυσι, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού του Μεξικού.



Ο χώρος θα ανοίξει ξανά την Τετάρτη με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, δήλωσε η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ.



Επανέλαβε τις εγγυήσεις του Μεξικού για την ασφάλεια στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου στην Πόλη του Μεξικού, πριν από αγώνες και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, σημειώνοντας ότι τη Δευτέρα (20/4) συναντήθηκε με στελέχη της FIFA για να συζητήσουν τα οργανωτικά ζητήματα.



«Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στο Μεξικό», είπε. «Από όσα έχουν υποδείξει οι εισαγγελείς, το άτομο αυτό παρουσίαζε ενδείξεις ψυχολογικών προβλημάτων και επηρεάστηκε από περιστατικά που είχαν συμβεί στο εξωτερικό».



Η Σέινμπαουμ είχε ήδη δεχθεί ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη σύλληψη και τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών El Mencho τον Μάρτιο, που προκάλεσαν βίαια επεισόδια σε διάφορες περιοχές της χώρας.