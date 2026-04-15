Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας με πάνω από 300 drones και πυραύλους
Προκλήθηκαν ζημιές και σε κτίρια
Επίθεση κατά της Ουκρανίας με περισσότερα από 300 drones και τρεις βαλλιστικούς πυραύλους πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έναν νεκρό και επτά τραυματίες. Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως στόχος της επίθεσης ήταν οι λιμενικές υποδομές στα νότια της χώρας.
Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία έχει εκτοξεύσει από τις 18:00 (Ώρα Ελλάδας) το απόγευμα της Τρίτης, 324 drones και τρεις βαλλιστικούς πυραύλους. Τα 309 drones, καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν, όμως τα υπόλοιπα και οι πύραυλοι έπεσαν σε εννέα περιοχές της χώρας.
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Γκάνζα στο Telegram. Ο Γκάνζα πρόσθεσε ότι από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε εννιαώροφο κτίριο κατοικιών και σε ένα κυβερνητικό κτίριο.
Η νέα επίθεση αυτή της Ρωσίας εξαπολύθηκε έπειτα από ένα πλήγμα με πύραυλο εναντίον της Ντνίπρο χθες, από το οποίο σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν σχεδόν 30. Εξάλλου στη διάρκεια της νύκτας τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones στην πόλη Τσερκάσι, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιχόρ Ταμπούρετς.
Μία γυναίκα σκοτώθηκε στην πόλη Ζαπορίζια νωρίς σήμερα το πρωί, επεσήμανε ο κυβερνήτης της ομώνυμης επαρχίας Ιβάν Φεντόροφ. Ο Φεντόροφ επεσήμανε στο Telegram ότι μια 74χρονη πωλήτρια σκοτώθηκε, ενώ από την επίθεση υπέστησαν ζημιές ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις και κοντινά κτίρια κατοικιών.
Στην Οδησσό στόχος επίθεσης με drones έγινε το λιμάνι της πόλης, δήλωσε ο Όλεχ Κιπέρ κυβερνήτης της επαρχίας, ο οποίος έκανε λόγο για ζημιές σε κυβερνητικά κτίρια και αποθήκες. Αξιωματούχοι στην επαρχία του Κιέβου επίσης ανέφεραν επίθεση με drones.
❗️Росіяни атакували «Дніпровську політехніку» — пошкоджено будівлю, вибито сотні вікон.— Slawa (@Slawa_tv) April 15, 2026
📷:НТУ "Дніпровська політехніка" - Dnipro University of Technology, Борис Філатов
Αντίποινα η νέα επίθεση της Ρωσίας
