Κρεμλίνο: Δεν εξετάζεται συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στην Κίνα
Ντμίτρι Πεσκόφ Βλαντίμιρ Πούτιν Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πεσκόφ διέψευσε τα σενάρια περί πιθανής συνάντησης των δύο ηγετών

Δεν εξετάζεται προς το παρόν το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επίσκεψης του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα.

Τη θέση αυτή εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια σχετική προετοιμασία.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο επαφής μεταξύ των δύο προέδρων, ο Πεσκόφ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια», διαψεύδοντας σενάρια περί πιθανής συνάντησης στο περιθώριο του ταξιδιού του Πούτιν στην Κίνα.

