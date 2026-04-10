Φανέλα μπάσκετ, ιστορικός χάρτης και βιβλία: Τα συμβολικά δώρα του Μακρόν στον Πάπα

Συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ πραγματοποίησαν ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν τη Μεγάλη Παρασκευή στο Βατικανό παραδίδοντας σειρά συμβολικών δώρων που συνδέονται με την ιστορία, τον πολιτισμό και τις αξίες της Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μέγαρο των Ηλυσίων, το προεδρικό ζεύγος προσέφερε αρχικά στον Ποντίφικα μία φανέλα της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Γαλλίας, υπογεγραμμένη από διεθνείς αθλητές. Ο Πάπας, γεννημένος στο Σικάγο, είναι γνωστός για το ενδιαφέρον του για τον αθλητισμό και ιδιαίτερα για την ομάδα μπάσκετ της γενέτειράς του.

Μεταξύ των δώρων περιλαμβάνεται επίσης ένα κορνιζαρισμένο πιστό αντίγραφο χάρτη του Γάλλου ιεραπόστολου Ζακ Μαρκέτ, ο οποίος συμμετείχε το 1673 μαζί με τον Λουί Ζολιέ στην εξερεύνηση του Μισισιπή.

Ο χάρτης, που φυλάσσεται στη Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, αποτυπώνει τα πρώτα στάδια της γαλλικής εξερεύνησης στη Βόρεια Αμερική και περιλαμβάνει γεωγραφικές παρατηρήσεις καθώς και αναφορές στους αυτόχθονες πληθυσμούς που συνάντησαν οι εξερευνητές. Το συγκεκριμένο τεκμήριο συνέβαλε στη διάδοση επιστημονικών και ιεραποστολικών γνώσεων στην Ευρώπη και συνδέεται συμβολικά με τη δράση του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Περού κατά την περίοδο 1985–1998.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προσέφερε ακόμη τη συλλογή κειμένων «Combat pour la liberté» του Ζορζ Μπερνανός, που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σε αυτά υπερασπίζεται με σθένος την ελευθερία ενάντια σε όλες τις μορφές καταπίεσης, ιδίως τον ολοκληρωτισμό.

Τέλος, στον Ποντίφικα παραδόθηκε το βιβλίο «Rebâtir Notre-Dame de Paris» του Ματιέ Λουρ, το οποίο καταγράφει την πορεία αποκατάστασης του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων μετά την πυρκαγιά του 2019. Το έργο περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, σχέδια και μαρτυρίες τεχνιτών, αρχιτεκτόνων και μηχανικών που συμμετείχαν στην αποκατάσταση του ιστορικού μνημείου.

