Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν τις σορούς πεσόντων στρατιωτών
Η Ρωσία υποστηρίζει ότι παρέδωσε 1.000 νεκρούς στρατιώτες και παρέλαβε τις σορούς 41 στρατιωτών – Η τελευταία ανταλλαγή είχε γίνει στις 26 Φεβρουαρίου
Νέο γύρο ανταλλαγής σορών πεσόντων στρατιωτών πραγματοποίησαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις Ρώσου αξιωματούχου στο RBC.
Ο βουλευτής της Δούμας Σαμσάιλ Σαραλίγιεφ δήλωσε ότι στην ουκρανική πλευρά παραδόθηκαν 1.000 νεκροί στρατιωτικοί, ενώ στη ρωσική πλευρά 41.
Η τελευταία ανταλλαγή σορών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου. Τότε στην Ουκρανία είχαν παραδοθεί 1.000 νεκροί στρατιωτικοί, ενώ η Ρωσία είχε λάβει 35. Νωρίτερα, ανταλλαγή σορών είχε γίνει στα τέλη Ιανουαρίου, όταν η Μόσχα επέστρεψε στο Κίεβο 1.000 σορούς, λαμβάνοντας πίσω τα λείψανα 38 στρατιωτών.
Στις αρχές Απριλίου, η επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ρωσίας, Τατιάνα Μοσκάλκοβα, ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με την Ουκρανία ενόψει του εορτασμού του Πάσχα. Δεν έδωσε λεπτομέρειες, αλλά ανέφερε ότι «γίνεται μεγάλη προσπάθεια».
Ενόψει του περσινού Πάσχα, Ρωσία και Ουκρανία είχαν ανταλλάξει αιχμαλώτους πολέμου με τη φόρμουλα 246 προς 246. Την προηγούμενη ημέρα είχε πραγματοποιηθεί επίσης ανταλλαγή σορών πεσόντων στρατιωτών. Τότε η Ρωσία επέστρεψε τις σορούς 41 στρατιωτικών, ενώ παρέδωσε στην Ουκρανία 909 νεκρούς.
