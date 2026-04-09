Ο τρόμος του πολέμου μέσα από τα μάτια μιας 13χρονης: Κλαίει και φωνάζει «μπαμπά, μπαμπά» ενώ τρέχει να βρει καταφύγιο στη Βηρυτό, δείτε βίντεο
Η πρωτεύουσα του Λιβάνου δοκιμάστηκε την Τετάρτη με περισσότερους από 100 βομβαρδισμούς μέσα σε διάστημα 10 λεπτών

Με τον πλέον γλαφυρό και συνάμα δραματικό τρόπο αποτυπώνει βίντεο από τον Λίβανο τον τρόμο που προκαλεί ο πόλεμος όπου και όποτε εκδηλώνεται.

Πρωταγωνίστρια του βίντεο μια 13χρονη κοπέλα, η οποία αρχικά ακούει και μετά βλέπει ισραηλινούς πυραύλους να σκάνε στη Βηρυτό ενώ η ίδια κάνει αμέριμνη βόλτα με τον πατέρα της.

Το κορίτσι που έχει βάλει φίλτρα στο Snapchat είναι ανυποψίαστο για τον τρόμο που θα ακολουθήσει.

Πρώτα έρχεται ο ήχος, με την κοπέλα να στρέφει το βλέμμα της στον ουρανό, και μετά ακολουθεί η εικόνα της έκρηξης με την κάμερα του κινητού να καταγράφει τον καπνό από την πρόσκρουση του πυραύλου.

Ακολουθούν και άλλες εκρήξεις με την 13χρονη να μπαίνει σε ένα κτήριο για να βρει όπως-όπως καταφύγιο από τον κίνδυνο των πυραύλων.

Κλαίγοντας το κορίτσι φωνάζει «μπαμπά, μπαμπά» με το βίντεο να σταματάει σε εκείνο το σημείο.


Με πάνω από 100 επιθέσεις μέσα σε 10 λεπτά την Τετάρτη, συνεχείς εκρήξεις συγκλόνισαν τη Βηρυτό και πυκνοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό της πόλης. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μπήκαν στο στόχαστρο περισσότερα από 100 διοικητικά και στρατιωτικά κέντρα της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα, στην κοιλάδα Μπεκάα και στον νότιο Λίβανο. 

Οι εικόνες από τους βομβαριδμούς θυμίζουν Αποκάλυψη με τη φωτιά, τα συντρίμμια και τους καπνούς να είναι το κύριο χαρακτηριστικό ενός σκηνικού που εύκολα θυμίζει «κόλαση επι γης».

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

