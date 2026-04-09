Ο τρόμος του πολέμου μέσα από τα μάτια μιας 13χρονης: Κλαίει και φωνάζει «μπαμπά, μπαμπά» ενώ τρέχει να βρει καταφύγιο στη Βηρυτό, δείτε βίντεο
Η πρωτεύουσα του Λιβάνου δοκιμάστηκε την Τετάρτη με περισσότερους από 100 βομβαρδισμούς μέσα σε διάστημα 10 λεπτών
Πρωταγωνίστρια του βίντεο μια 13χρονη κοπέλα, η οποία αρχικά ακούει και μετά βλέπει ισραηλινούς πυραύλους να σκάνε στη Βηρυτό ενώ η ίδια κάνει αμέριμνη βόλτα με τον πατέρα της.
Το κορίτσι που έχει βάλει φίλτρα στο Snapchat είναι ανυποψίαστο για τον τρόμο που θα ακολουθήσει.
Πρώτα έρχεται ο ήχος, με την κοπέλα να στρέφει το βλέμμα της στον ουρανό, και μετά ακολουθεί η εικόνα της έκρηξης με την κάμερα του κινητού να καταγράφει τον καπνό από την πρόσκρουση του πυραύλου.
Ακολουθούν και άλλες εκρήξεις με την 13χρονη να μπαίνει σε ένα κτήριο για να βρει όπως-όπως καταφύγιο από τον κίνδυνο των πυραύλων.
Κλαίγοντας το κορίτσι φωνάζει «μπαμπά, μπαμπά» με το βίντεο να σταματάει σε εκείνο το σημείο.
A Lebanese child with her little girl face filter suddenly found herself under Israeli bombs in Beirut. There are no words that can describe Israel’s terrorism pic.twitter.com/MHXUckFHMV— Hadi (@HadiNasrallah) April 8, 2026
Με πάνω από 100 επιθέσεις μέσα σε 10 λεπτά την Τετάρτη, συνεχείς εκρήξεις συγκλόνισαν τη Βηρυτό και πυκνοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό της πόλης. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μπήκαν στο στόχαστρο περισσότερα από 100 διοικητικά και στρατιωτικά κέντρα της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα, στην κοιλάδα Μπεκάα και στον νότιο Λίβανο.
Οι εικόνες από τους βομβαριδμούς θυμίζουν Αποκάλυψη με τη φωτιά, τα συντρίμμια και τους καπνούς να είναι το κύριο χαρακτηριστικό ενός σκηνικού που εύκολα θυμίζει «κόλαση επι γης».
Δείτε βίντεο από τις επιθέσεις στον Λίβανο:
1) Hezbollah’s entered the war to help Iran.
2) Iran agreed on a ceasefire
3) Israel runs a massive bombing on Lebanon
pic.twitter.com/5CVUyYqZDw https://t.co/vGnor0EePR
🚨 JUST IN: Israel launches the LARGEST attack against Iran-backed Hezbollah since the operation began in Lebanon— U.S. Israel Education Association (USIEA) (@USIEducation) April 8, 2026
Netanyahu says the ceasefire does NOT include Lebanon.
"Israelis have just launched a series of airstrikes across Beirut. The IDF is describing this as the largest…
💔🇱🇧 Beirut, Lebanon — day one of the ceasefire
Footage shows the moment Israel bombed Corniche Al-Mazraa in Beirut, Lebanon.
Initial reports of more than 300 Lebanese civilians killed and wounded from Israeli strikes across Lebanon in 10 minutes.
