Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Υπάλληλοι σε «χριστιανικό» φαστ φουντ στις ΗΠΑ απολύθηκαν μετά τα 7 εκατ. views σε βίντεο που κούνησαν τα στήθη τους
Υπάλληλοι σε «χριστιανικό» φαστ φουντ στις ΗΠΑ απολύθηκαν μετά τα 7 εκατ. views σε βίντεο που κούνησαν τα στήθη τους
Το βίντεο δεν άρεσε στα στελέχη της εταιρείας, η οποία φημίζεται για τις χριστιανικές αρχές της επιλέγοντας π.χ. τα εστιατόρια να είναι κλειστά την Κυριακή προκειμένου οι εργαζόμενοι να ξεκουραστούν και να πάνε στην Εκκλησία
Με την απόλυσή τους «πλήρωσαν» οχτώ εργαζόμενοι της αλυσίδας φαστ φουντ Chick-fil-A στις ΗΠΑ που έχει σπεσιαλιτέ στα φαγητά με κοτόπουλο, το βίντεο που ανέβασαν στο TikTok με τους ίδιους να χορεύουν κουνώντας τα στήθη τους.
Στο βίντεο που έχει πάνω από 7 εκατομμύρια views, οι οχτώ υπάλληλοι - επτά γυναίκες και ένας άνδρας - κούνησαν το στήθος τους στους ρυθμούς του Wanna Mingle x Top of the Cars γράφοντας «η ομάδα CFA μου είναι καλύτερη από τη δική σου».
Ωστόσο το βίντεο δεν άρεσε στα στελέχη της εταιρείας, η οποία φημίζεται για τις χριστιανικές αρχές της επιλέγοντας π.χ. τα εστιατόρια να είναι κλειστά την Κυριακή προκειμένου οι εργαζόμενοι να ξεκουραστούν και να πάνε στην Εκκλησία.
Σύμφωνα με τον υπάλληλο που γύρισε το επίμαχο βίντεο οι απολύσεις έγιναν, πάντως, την Κυριακή.
Ενημερώνοντας ότι «και ο τελευταίος από εμάς απολύθηκε», ο υπάλληλος επέμεινε ότι το βίντεο «δεν ήταν τόσο σοβαρό» λέγοντας ότι εξεπλάγην από την αυστηρή τιμωρία δεδομένου ότι «δεν είναι το πρώτο βίντεο που έχω δημοσιεύσει και έγινε viral».
Η είδηση της απόλυσης προκάλεσε ανάμεικτα σχόλια με άλλους να διαμαρτύρονται για τις απολύσεις λόγω ενός βίντεο και άλλους να τονίζουν ότι οι απολυθέντες θα έπρεπε να γνωρίζουν τον κώδικα δεοντολογίας της αλυσίδας.
Στο βίντεο που έχει πάνω από 7 εκατομμύρια views, οι οχτώ υπάλληλοι - επτά γυναίκες και ένας άνδρας - κούνησαν το στήθος τους στους ρυθμούς του Wanna Mingle x Top of the Cars γράφοντας «η ομάδα CFA μου είναι καλύτερη από τη δική σου».
@lland1n #fyp allat n the megashhh thankgyaaa @DeNevea🖤 @Real_kaidence @tykeriya clemons @Megan #foryoupage ♬ original sound - DJ Vic
Ωστόσο το βίντεο δεν άρεσε στα στελέχη της εταιρείας, η οποία φημίζεται για τις χριστιανικές αρχές της επιλέγοντας π.χ. τα εστιατόρια να είναι κλειστά την Κυριακή προκειμένου οι εργαζόμενοι να ξεκουραστούν και να πάνε στην Εκκλησία.
Σύμφωνα με τον υπάλληλο που γύρισε το επίμαχο βίντεο οι απολύσεις έγιναν, πάντως, την Κυριακή.
Ενημερώνοντας ότι «και ο τελευταίος από εμάς απολύθηκε», ο υπάλληλος επέμεινε ότι το βίντεο «δεν ήταν τόσο σοβαρό» λέγοντας ότι εξεπλάγην από την αυστηρή τιμωρία δεδομένου ότι «δεν είναι το πρώτο βίντεο που έχω δημοσιεύσει και έγινε viral».
Η είδηση της απόλυσης προκάλεσε ανάμεικτα σχόλια με άλλους να διαμαρτύρονται για τις απολύσεις λόγω ενός βίντεο και άλλους να τονίζουν ότι οι απολυθέντες θα έπρεπε να γνωρίζουν τον κώδικα δεοντολογίας της αλυσίδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα