«Σε έχουν μαχαιρώσει, φίλε»: Η στιγμή που 21χρονος τραυματίζεται θανάσιμα μετά από συμπλοκή σε πάρκο του Λονδίνου, βίντεο

Το θύμα

«Σε έχουν μαχαιρώσει, φίλε»

«Βαθιά τραγικό περιστατικό»

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι αστυνομικοί και διασώστες κλήθηκαν περίπου στις 18:40 έπειτα από αναφορές για συμπλοκή στο σημείο θέας δίπλα στο Regent's Park. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μία από τις θερμότερες ημέρες του έτους μέχρι στιγμής στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πλήθος πολιτών να κατακλύζουν το πάρκο για να απολαύσουν την ηλιοφάνεια.Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στη Daily Mail περιέγραψε: «Το πάρκο ήταν εξαιρετικά γεμάτο. Είχα πάει με έναν φίλο μου μετά τη δουλειά και ήταν πραγματικά το πιο πολυσύχναστο που το έχω δει ποτέ, λόγω του καιρού και των πασχαλινών διακοπών. Ξαφνικά ακούσαμε φασαρία πίσω μας και ξέσπασε μεγάλος καβγάς – κάποιοι αντάλλασσαν γροθιές και άλλοι φώναζαν να σταματήσουν. Στην αρχική συμπλοκή συμμετείχαν αρκετά άτομα, οι περισσότεροι έμοιαζαν περίπου 18 ή 19 ετών».Ο ίδιος πρόσθεσε: «Στη συνέχεια μια ομάδα τριών ατόμων έτρεξε δίπλα μας και ο ένας είπε στον άλλον “σε έχουν μαχαιρώσει φίλε”, και μπορούσες να δεις ένα μεγάλο κόκκινο σημάδι στο πουκάμισό του. Μετά από αυτό, πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε γύρω από κάποιον που βρισκόταν στο έδαφος στο σημείο της συμπλοκής και από τις αντιδράσεις των ανθρώπων ήταν σαφές ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή. Πολλοί κρατούσαν το κεφάλι τους με τα χέρια και έδειχναν έντονα αναστατωμένοι. Περίπου μία ώρα αργότερα, η αστυνομία ζήτησε από όλους να αποχωρήσουν, καθώς η περιοχή είχε μετατραπεί σε τόπο εγκλήματος».Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος για την έρευνα επιθεωρητής δήλωσε: «Πρόκειται για ένα βαθιά τραγικό περιστατικό και οι σκέψεις μας παραμένουν με την οικογένεια και τους οικείους του θύματος. Θέλω να διαβεβαιώσω την τοπική κοινωνία ότι η έρευνα εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και ότι θα παραμείνει αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Καλώ όποιον βρισκόταν στην περιοχή την ώρα του περιστατικού και διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τις αρχές να επικοινωνήσει μαζί μας».