«Σε έχουν μαχαιρώσει, φίλε»: Η στιγμή που 21χρονος τραυματίζεται θανάσιμα μετά από συμπλοκή σε πάρκο του Λονδίνου, βίντεο
Ο Φίνμπαρ Σάλιβαν έπεσε νεκρός μετά από επίθεση με μαχαίρι μέρα μεσημέρι και μπροστά στα έντρομα μάτια εκατοντάδων Λονδρέζων που ήταν στο πάρκο απολαμβάνοντας τον καλό καιρό
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου ένας νεαρός άνδρας μαχαιρώνεται μέχρι θανάτου σε πάρκο στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, πρόκειται για τον 21χρονο Φίνμπαρ Σάλιβαν που, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι, όταν ενεπλάκη σε καβγά στο πάρκο Πρίμροουζ Χιλ της βρετανικής πρωτεύουσας.
Στο βίντεο φαίνεται το θύμα, που φορά μια σκούρα μπλούζα να κινείται με γρήγορες κινήσεις εναντίον ενός άλλου νεαρού που φοράει λευκά ρούχα, κρατώντας και οι δύο - όπως φαίνεται - κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στα χέρια τους.
Σε άλλα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ομάδες νεαρών να εμπλέκονται σε βίαιη συμπλοκή μέρα μεσημέρι, την ώρα που πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο για να απολαύσουν τον καλό καιρό παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις εξελίξεις.
Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Σε ένα από αυτά, ένας νεαρός -το 21χρονο θύμα - φαίνεται να βγάζει μαχαίρι και να απειλεί άλλο άτομο, κάνοντας κίνηση επίθεσης πριν απομακρυνθεί. Σε άλλη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε άτομο που βρίσκεται στο έδαφος.
Σημειώνεται ότι από την συμπλοκή υπήρξε κι ένας τραυματίας που διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο 21χρονος Σάλιβαν εντοπίστηκε με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο, έπειτα από το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μπροστά σε πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στο πάρκο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ηλιοφάνειας.
Ο επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρητής Άντι Γκρίφιν, δήλωσε: «Η οικογένεια του Φίνμπαρ βιώνει μια καταστροφική απώλεια και οι σκέψεις μας βρίσκονται μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η έρευνα εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και εξετάζουμε διάφορες κατευθύνσεις. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυσύχναστο δημόσιο χώρο και ενδέχεται να υπάρχουν πολλοί μάρτυρες που μπορούν να βοηθήσουν να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες. Γνωρίζουμε ότι κυκλοφορεί οπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη στιγμή του συμβάντος και καλούμε όποιον διαθέτει πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την έρευνα, να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας».
Βγάζει μαχαίρι κι απειλεί
Καμία σύλληψη προς το παρόνΗ αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας 21χρονος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις. Ένας ακόμη άνδρας, που εκτιμάται ότι είναι περίπου 20 ετών, δέχθηκε επίσης επίθεση με μαχαίρι και εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε κοντινή απόσταση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από διασώστες, με τις αρχές να αναφέρουν ότι τα τραύματά του δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή του ούτε αναμένεται να προκαλέσουν μόνιμη αναπηρία.
Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι αστυνομικοί και διασώστες κλήθηκαν περίπου στις 18:40 έπειτα από αναφορές για συμπλοκή στο σημείο θέας δίπλα στο Regent's Park. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μία από τις θερμότερες ημέρες του έτους μέχρι στιγμής στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πλήθος πολιτών να κατακλύζουν το πάρκο για να απολαύσουν την ηλιοφάνεια.
«Σε έχουν μαχαιρώσει, φίλε»Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στη Daily Mail περιέγραψε: «Το πάρκο ήταν εξαιρετικά γεμάτο. Είχα πάει με έναν φίλο μου μετά τη δουλειά και ήταν πραγματικά το πιο πολυσύχναστο που το έχω δει ποτέ, λόγω του καιρού και των πασχαλινών διακοπών. Ξαφνικά ακούσαμε φασαρία πίσω μας και ξέσπασε μεγάλος καβγάς – κάποιοι αντάλλασσαν γροθιές και άλλοι φώναζαν να σταματήσουν. Στην αρχική συμπλοκή συμμετείχαν αρκετά άτομα, οι περισσότεροι έμοιαζαν περίπου 18 ή 19 ετών».
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Στη συνέχεια μια ομάδα τριών ατόμων έτρεξε δίπλα μας και ο ένας είπε στον άλλον “σε έχουν μαχαιρώσει φίλε”, και μπορούσες να δεις ένα μεγάλο κόκκινο σημάδι στο πουκάμισό του. Μετά από αυτό, πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε γύρω από κάποιον που βρισκόταν στο έδαφος στο σημείο της συμπλοκής και από τις αντιδράσεις των ανθρώπων ήταν σαφές ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή. Πολλοί κρατούσαν το κεφάλι τους με τα χέρια και έδειχναν έντονα αναστατωμένοι. Περίπου μία ώρα αργότερα, η αστυνομία ζήτησε από όλους να αποχωρήσουν, καθώς η περιοχή είχε μετατραπεί σε τόπο εγκλήματος».
«Βαθιά τραγικό περιστατικό»Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος για την έρευνα επιθεωρητής δήλωσε: «Πρόκειται για ένα βαθιά τραγικό περιστατικό και οι σκέψεις μας παραμένουν με την οικογένεια και τους οικείους του θύματος. Θέλω να διαβεβαιώσω την τοπική κοινωνία ότι η έρευνα εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και ότι θα παραμείνει αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Καλώ όποιον βρισκόταν στην περιοχή την ώρα του περιστατικού και διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τις αρχές να επικοινωνήσει μαζί μας».
