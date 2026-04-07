Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Μικρή μουσουλμάνα στον Λίβανο χτυπά καμπάνα εκκλησίας και στέλνει μήνυμα ενότητας: «Είμαστε όλοι ένα», δείτε βίντεο
Το βίντεο από τον Λίβανο κάνει τον γύρο του διαδικτύου - Μαζικός εκτοπισμός αμάχων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ και των λιβανικών αρχών
Η εικόνα ενός μικρού κοριτσιού στον Λίβανο που χτυπά την καμπάνα μιας εκκλησίας κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στέλνοντας μήνυμα ενότητας μέσα στο κλίμα έντασης που επικρατεί στην περιοχή.
Η πράξη της μικρής μουσουλμάνας αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς έρχεται μετά τις οδηγίες του Ισραήλ προς Δρούζους και Χριστιανούς ηγέτες στον νότιο Λίβανο να μην προσφέρουν στέγη σε Σιίτες Μουσουλμάνους γείτονες, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αλληλεγγύη.
«Χτύπησα την καμπάνα για να ξέρουν όλοι ότι το μέρος κατοικείται και ότι είμαστε όλοι ένα στον Λίβανο», δήλωσε η ίδια, υπογραμμίζοντας το μήνυμα ενότητας σε μια περίοδο αυξανόμενης ανθρωπιστικής πίεσης.
Την ίδια ώρα, τα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο συνεχίζονται, με σημαντικές επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ και του λιβανικού Υπουργείου Υγείας, περισσότεροι από 1.200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους – περίπου το 22% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Ανάμεσά τους, 390.000 παιδιά αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο υποσιτισμού και ψυχικού τραύματος, ενώ 180.000 Σύροι πρόσφυγες που ήδη βρίσκονταν στον Λίβανο, καθώς και 20.000 Λιβανέζοι πολίτες, έχουν περάσει στη Συρία αναζητώντας ασφάλεια.
Δείτε το βίντεο:
Η αυθεντικότητα του βίντεο δεν έχει αμφισβητηθεί μέχρι στιγμής, χωρίς όμως να έχει υπάρξει πλήρης ανεξάρτητη επιβεβαίωση.
After Israel reportedly told Druze and Christian leaders in southern Lebanon not to shelter their Shia Muslim neighbors, this Lebanese girl says, “We are all one.” pic.twitter.com/1hWFACJBYl— AJ+ (@ajplus) April 6, 2026
