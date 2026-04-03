«Οι διοικητές μας έστειλαν να πεθάνουμε, το ηθικό είναι... στο πάτωμα»: Ο ισραηλινός στρατός ανακρίνει συλληφθέντα μέλη της Χεζμπολάχ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Χεζμπολάχ Λίβανος Ανάκριση

Τα δύο μέλη της Χεζμπολάχ, που ανήκουν στη επίλεκτη ομάδα «Ράντβαν», παραδέχονται πως η οργάνωση μπήκε στον πόλεμο για να εκδικηθεί τον θάνατο του Αλί Χαμενεϊ

Αποσπάσματα από τις ανακρίσεις δύο μελών της Χεζμπολάχ που συνελήφθησαν από ισραηλινά στρατεύματα στο νότιο Λίβανο, δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός.

Τα δύο μέλη, που ανήκουν στην ελίτ μονάδα «Ραντβάν» της Χεζμπολάχ, είχαν σχεδιάσει να εκτοξεύσουν αντιαρματικούς πυραύλους εναντίον των στρατευμάτων, σύμφωνα με τον IDF.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής τους από τη Μονάδα 504 της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, η οποία ειδικεύεται στην ανθρώπινη πληροφορία, τα μέλη περιγράφουν το χαμηλό ηθικό που επικρατεί μεταξύ των μελών της Χεζμπολάχ.

«Το ηθικό... είναι στο πάτωμα. Είχαμε βγει από έναν πόλεμο 1,5 χρόνου και τώρα μας ζήτησαν να ξαναμπούμε. Δεν μπορείς να τους πεις όχι... Μας βλέπουν σαν ζώα, είναι σα να στέλνουν σκυλιά να πολεμήσουν» λένε. 

Οι μαχητές αναφέρουν, ακόμα, ότι η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο για να «εκδικηθεί [τον θάνατο] του Αλί Χαμενεΐ» και ότι οι διοικητές τους τους έστειλαν «να πεθάνουν».

Δεν είναι σαφές εάν οι δηλώσεις έγιναν υπό πίεση.
Σχετικά Άρθρα

