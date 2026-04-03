Αδύνατος ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ χωρίς πλήρη κατοχή του Λιβάνου, αναγνωρίζει ο ισραηλινός στρατός
Οι IDF αναγνωρίζουν πως η κατάληψη του Λιβάνου δεν αποτελεί στόχο του τρέχοντος πολέμου και σημειώνουν πως ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ αποτελεί εσωτερικό θέμα της χώρας
Ο ισραηλινός στρατός (IDF) εκτιμά ότι δεν είναι εφικτός ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ χωρίς πλήρη κατοχή του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας ότι ένα τέτοιο σενάριο δεν αποτελεί στόχο του πολέμου, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Haaretz.
Βάσει των ίδιων πηγών, ο ισραηλινός στρατός ξεκαθαρίζει ότι η εξουδετέρωση της σιιτικής οργάνωσης δεν μπορεί να επιτευχθεί στρατιωτικά χωρίς την πλήρη κατοχή του Λιβάνου, ένα ενδεχόμενο το οποίο, όπως σημειώνεται, δεν περιλαμβάνεται στους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.
Η θέση που διατυπώνεται από στρατιωτικές πηγές είναι ότι μόνο το ίδιο το λιβανικό κράτος θα μπορούσε να προχωρήσει σε αφοπλισμό της οργάνωσης, υπογραμμίζοντας τα όρια της στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ εντός λιβανικού εδάφους.
Παράλληλα, ο IDF αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες στην πολιτική ηγεσία σχέδιο για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, σε απόσταση περίπου 2 έως 3 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ. Η πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός επιπλέον στρώματος αποτροπής, με στόχο τη μείωση των κινδύνων για τις παραμεθόριες περιοχές.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, δεν προβλέπεται η εγκατάσταση μόνιμων στρατιωτικών φυλακίων εντός της ζώνης ασφαλείας. Αντίθετα, εξετάζεται η απομάκρυνση της πλειονότητας των αμάχων που κατοικούν σε χωριά της περιοχής, προκειμένου να περιοριστεί η πιθανότητα τριβών μεταξύ στρατιωτικών δυνάμεων και πολιτών.
