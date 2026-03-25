Οι CEO της Meta, Nvidia, Google, Oracle μεταξύ του νέου Συμβουλίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Τραμπ
Οι CEO της Meta, Nvidia, Google, Oracle μεταξύ του νέου Συμβουλίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Τραμπ
Πρόκειται για ένα 13μελές συμβούλιο που θα εξετάζει την πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) άλλα θέματα σχετικά με την επιστήμη
Μετά από απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οι CEO της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, της Oracle, Λάρι Έλισον, και της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, της AMD, Λίσα Σου, ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, αποτελούν μερικά από τα μέλη του νέου Συμβουλίου Συμβούλων του Προέδρου για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (PCAST), όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη (25/3).
Πρόκειται για ένα 13 μελές συμβούλιο που θα εξετάζει την πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και άλλα θέματα σχετικά με την επιστήμη.
Λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καταρτίσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη με στόχο τη μείωση των ρυθμιστικών φραγμών και την επιτάχυνση της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα.
Οι τελευταίες διορισμοί σηματοδοτούν στενότερη ευθυγράμμιση μεταξύ της κυβέρνησης και των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, ενώ και άλλα αναμένεται να διοριστούν στο συμβούλιο στο κοντινό μέλλον.
Το συμβούλιο θα συμπροεδρεύεται από τον «τσάρο» της τεχνητής νοημοσύνης και των κρυπτονομισμάτων του Λευκού Οίκου, Ντέιβιντ Σακς, και τον σύμβουλο τεχνολογίας του προέδρου, Μιχαήλ Κράτσιος.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αναδειχθεί σε σημαντικό μοχλό των επενδύσεων στις ΗΠΑ, με εταιρείες να δεσμεύονται για δαπάνες τρισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα.
Πρόκειται για ένα 13 μελές συμβούλιο που θα εξετάζει την πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και άλλα θέματα σχετικά με την επιστήμη.
Ο Τραμπ έχει αναδείξει την κυριαρχία των ΗΠΑ στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, ενώ έχει χαρακτηρίσει την τεχνολογία ως καθοριστικό πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού με την Κίνα.
Today, we welcome the first wave of extraordinary members to President Trump’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST).— Director Michael Kratsios (@mkratsios47) March 25, 2026
Rooted in the tradition FDR began in 1933, PCAST unites America’s brightest minds to advise the President on the most pressing national issues in…
Λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καταρτίσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη με στόχο τη μείωση των ρυθμιστικών φραγμών και την επιτάχυνση της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα.
Όπως επισημαίνει ο Λευκός Οίκος στην ανακοίνωσή του, το συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα μπορούσε τελικά να περιλαμβάνει έως και 24 μέλη.
President Donald Trump appointed industry titans including Mark Zuckerberg, Marc Andreessen, Larry Ellison and Jensen Huang to a new presidential technology council that will focus on AI policy and other science-related issues https://t.co/ZR9Q05PSYM— Bloomberg (@business) March 25, 2026
Οι τελευταίες διορισμοί σηματοδοτούν στενότερη ευθυγράμμιση μεταξύ της κυβέρνησης και των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, ενώ και άλλα αναμένεται να διοριστούν στο συμβούλιο στο κοντινό μέλλον.
Το συμβούλιο θα συμπροεδρεύεται από τον «τσάρο» της τεχνητής νοημοσύνης και των κρυπτονομισμάτων του Λευκού Οίκου, Ντέιβιντ Σακς, και τον σύμβουλο τεχνολογίας του προέδρου, Μιχαήλ Κράτσιος.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αναδειχθεί σε σημαντικό μοχλό των επενδύσεων στις ΗΠΑ, με εταιρείες να δεσμεύονται για δαπάνες τρισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
