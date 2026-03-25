Οι CEO της Meta, Nvidia, Google, Oracle μεταξύ του νέου Συμβουλίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Τραμπ
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Τεχνητή Νοημοσύνη Μαρκ Ζούκερμπεργκ Τζένσεν Χουάνγκ Λάρι Έλισον Σεργκέι Μπριν

Μετά από απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οι CEO της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, της Oracle, Λάρι Έλισον, και της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, της AMD, Λίσα Σου, ο  συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, αποτελούν μερικά από τα μέλη του νέου Συμβουλίου Συμβούλων του Προέδρου για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (PCAST), όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη (25/3).

Πρόκειται για ένα 13 μελές συμβούλιο που θα εξετάζει την πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και άλλα θέματα σχετικά με την επιστήμη.

Ο Τραμπ έχει αναδείξει την κυριαρχία των ΗΠΑ στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, ενώ έχει χαρακτηρίσει την τεχνολογία ως καθοριστικό πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού με την Κίνα.

Λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καταρτίσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη με στόχο τη μείωση των ρυθμιστικών φραγμών και την επιτάχυνση της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως επισημαίνει ο Λευκός Οίκος στην ανακοίνωσή του, το συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα μπορούσε τελικά να περιλαμβάνει έως και 24 μέλη.

Οι τελευταίες διορισμοί σηματοδοτούν στενότερη ευθυγράμμιση μεταξύ της κυβέρνησης και των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, ενώ και άλλα αναμένεται να διοριστούν στο συμβούλιο στο κοντινό μέλλον.

Το συμβούλιο θα συμπροεδρεύεται από τον «τσάρο» της τεχνητής νοημοσύνης και των κρυπτονομισμάτων του Λευκού Οίκου, Ντέιβιντ Σακς, και τον σύμβουλο τεχνολογίας του προέδρου, Μιχαήλ Κράτσιος.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αναδειχθεί σε σημαντικό μοχλό των επενδύσεων στις ΗΠΑ, με εταιρείες να δεσμεύονται για δαπάνες τρισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα.

