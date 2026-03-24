Ισχυρή έκρηξη στο διυλιστήριο της Valero στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας, δείτε βίντεο
Ισχυρή έκρηξη στο διυλιστήριο της Valero στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας, δείτε βίντεο

Το συγκεκριμένο διυλιστήριο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα στις ΗΠΑ  - Μαύρο σύννεφο καπνού «έπνιξε» την περιοχή

Ισχυρή έκρηξη στο διυλιστήριο της Valero στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα) στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας, προκαλώντας ένα πυκνό σύννεφο καπνού που υψώθηκε πάνω από το διυλιστήριο της Valero.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν έναν δυνατό κρότο που έκανε τα σπίτια τους να δονηθούν, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Οι πρώτες μαρτυρίες προήλθαν από ανθρώπους που είδαν στήλη καπνού να υψώνεται από τις εγκαταστάσεις, εντείνοντας τους φόβους για τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Πορτ Άρθουρ επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε συμβάν στο εργοστάσιο και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπισή του.

Δείτε βίντεο:

Το συγκεκριμένο διυλιστήριο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αναστολής λειτουργίας, καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών και η διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού.

Φωτογραφίζεις - Στέλνεις - ΣυνεχίΖΕΙΣ: Τρεις κινήσεις αρκούν για να συνεχίσεις τη διαδρομή σου

Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.

