Ισχυρή έκρηξη στο διυλιστήριο της Valero στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας, δείτε βίντεο
Το συγκεκριμένο διυλιστήριο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα στις ΗΠΑ - Μαύρο σύννεφο καπνού «έπνιξε» την περιοχή
Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν έναν δυνατό κρότο που έκανε τα σπίτια τους να δονηθούν, προκαλώντας έντονη ανησυχία.
Οι πρώτες μαρτυρίες προήλθαν από ανθρώπους που είδαν στήλη καπνού να υψώνεται από τις εγκαταστάσεις, εντείνοντας τους φόβους για τη σοβαρότητα του περιστατικού.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Πορτ Άρθουρ επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε συμβάν στο εργοστάσιο και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπισή του.
Δείτε βίντεο:
Το συγκεκριμένο διυλιστήριο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αναστολής λειτουργίας, καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών και η διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού.
A fire broke out Monday at a diesel hydrotreater unit at Valero’s Port Arthur refinery in Texas, causing severe damage and a partial shutdown.— Clash Report (@clashreport) March 24, 2026
A few minor injuries were reported, and nearby highways were closed as a precaution.
A few minor injuries were reported, and nearby highways were closed as a precaution.
🚨🇺🇸 The Valero Port Arthur refinery is one of the largest in the United States— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 24, 2026
The facility processes roughly 395,000 barrels of crude oil per day, making it a critical piece of America's fuel supply chain.
Port Arthur sits along the Gulf Coast refining corridor that handles…
