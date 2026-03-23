Τραγωδία στη Μινεσότα: Νεκρή 37χρονη δημοσιογράφος, τα τρία παιδιά της και ο σκύλος τους σε φωτιά στο σπίτι τους

Μία ημέρα πριν από την τραγωδία, η Τζέσι Πιρς είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επίσκεψη με τα παιδιά της σε κατάστημα παγωτού





Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε κατοικία στην περιοχή Γουάιτ Μπερ Λέικ, με την πυροσβεστική να εντοπίζει έναν ενήλικα και τρία παιδιά νεκρούς μέσα στο σπίτι, το οποίο είχε τυλιχθεί πλήρως στις φλόγες όταν έφτασαν οι διασώστες.







«Κοιμόμασταν. Μέχρι να μας ξυπνήσει η αστυνομία, ήταν σαν ανεμοστρόβιλος καπνού», ανέφερε η Τζούλι Άντριους στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune.



Στο σημείο εντοπίστηκε επίσης νεκρός ο σκύλος της οικογένειας, ενώ η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.



Το μήνυμα του NHL για την απώλεια

Σε ανακοίνωσή του, το NHL εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της δημοσιογράφου και των παιδιών της.



«Ολόκληρη η οικογένεια του National Hockey League εκφράζει τις προσευχές και τα βαθύτερα συλλυπητήριά της στην οικογένεια Πιρς για την απώλεια της Τζέσι Πιρς και των τριών μικρών παιδιών της. Η Τζέσι αγαπούσε το άθλημά μας και υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας του NHL.com για μία δεκαετία. Θα μας λείψει βαθιά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Η Πιρς θεωρούνταν ιδιαίτερα αγαπητή στην κοινότητα του χόκεϊ, ενώ συνεργάτες και οργανισμοί εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλειά της.



Πολυετής παρουσία στο ρεπορτάζ του NHL Η Τζέσι Πιρς κάλυπτε για δέκα χρόνια την ομάδα Minnesota Wild για το NHL.com, ενώ είχε εργαστεί και για την ίδια την ομάδα, καθώς και για το The Athletic. Ήταν επίσης συμπαρουσιάστρια του podcast Bardown Beauties.



Απόφοιτος του Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, είχε συνεργαστεί επίσης με τα USA Hockey, Minnesota Hockey Journal και Massachusetts Hockey, μεταξύ άλλων δημοσιογραφικών μέσων.



Μία ημέρα πριν από την τραγωδία, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επίσκεψη με τα παιδιά της σε κατάστημα παγωτού στο Γουάιτ Μπερ Λέικ.



