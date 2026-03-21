Τουλάχιστον δέκα νεκροί και 60 τραυματίες από πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη Νότια Κορέα, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 60 άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Παρασκευή σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην πόλη Ντετζόν της Νότιας Κορέας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο, το οποίο βρίσκεται 140 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ.



Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, περίπου 170 εργάτες βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις. Ορισμένοι πήδηξαν από τα παράθυρα κτιρίου για να γλιτώσουν από τις φλόγες.



Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
