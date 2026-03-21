Τουλάχιστον δέκα νεκροί και 60 τραυματίες από πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη Νότια Κορέα, δείτε βίντεο
Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, περίπου 170 εργάτες βρίσκονταν στο εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 60 άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Παρασκευή σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην πόλη Ντετζόν της Νότιας Κορέας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.
Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο, το οποίο βρίσκεται 140 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ.
Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, περίπου 170 εργάτες βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις. Ορισμένοι πήδηξαν από τα παράθυρα κτιρίου για να γλιτώσουν από τις φλόγες.
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
At least 10 people have died and 59 were injured in a large factory fire in Daejeon, South Korea. pic.twitter.com/OOaDMGZfxw— ILRedAlert (@ILRedAlert) March 20, 2026
A massive explosion and fire at a factory in Daejeon, South Korea, injured at least 55 people on Friday, with dozens seriously hurt and others still missing. pic.twitter.com/JJcHLsPGFf— NTD News (@NTDNews) March 20, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα