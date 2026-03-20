Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέβηκε πάνω σε άρμα μάχης μαζί με την κόρη του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, δείτε εικόνες
Η συμμετοχή της Κιμ Τζου Ε στις στρατιωτικές δραστηριότητες ενισχύει τις εικασίες ότι μπορεί να προετοιμάζεται για να αναλάβει ηγετικό ρόλο
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε τις τελευταίες στρατιωτικές ασκήσεις της χώρας, επιβιβαζόμενος μαζί με την κόρη του, Κιμ Τζου Ε, σε άρμα μάχης.
Η συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που περιλάμβαναν πυροβολισμούς και άλλες στρατιωτικές δραστηριότητες, καταγράφηκε σε εικόνες που δημοσιεύθηκαν από την Κορεατική Κεντρική Ειδησεογραφική Υπηρεσία (KCNA).
Στις εικόνες, ο Κιμ Γιονγκ Ουν -που πρόσφατα εξασφάλισε άλλη μια... άνετη εκλογική νίκη- φαίνεται να κάθεται πάνω στο άρμα φορώντας ένα δερμάτινο μπουφάν, ενώ η 13χρονη κόρη του στέκεται με το κεφάλι έξω από την είσοδο του τανκ.
Σημειώνεται ότι η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την ίδια περίοδο με τις στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκγιάνγκ θεωρεί ως προετοιμασία για επίθεση.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε μαζί με την κόρη του την εκτόξευση πυραύλων από νέο αντιτορπιλικό.
North Korean leader Kim Jong Un unveiled a new main battle tank Thursday, calling it "unequalled in the world" in striking power and self-defense. He rode in the tank alongside his daughter after the drill, in her latest appearance at a military event.— NK NEWS (@nknewsorg) March 20, 2026
Full story by… pic.twitter.com/MWfev69V7r
Δείτε εικόνες:
Κιμ Τζου Ε η διάδοχος;Η εμφάνιση της Κιμ Τζου Ε δίπλα στον πατέρα της σε υψηλού επιπέδου στρατιωτικές εκδηλώσεις πυροδοτεί τις φήμες ότι μπορεί να είναι η διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν. Ωστόσο, οι ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί, δεδομένου του νεαρού της ηλικίας της και της αυστηρά ανδροκρατούμενης φύσης του πολιτικού καθεστώτος της Βόρειας Κορέας.
