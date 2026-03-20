Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέβηκε πάνω σε άρμα μάχης μαζί με την κόρη του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, δείτε εικόνες
ΚΟΣΜΟΣ
Βόρεια Κορέα Κιμ Γιονγκ Ουν Κιμ Τζου Ε

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέβηκε πάνω σε άρμα μάχης μαζί με την κόρη του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, δείτε εικόνες

Η συμμετοχή της Κιμ Τζου Ε στις στρατιωτικές δραστηριότητες ενισχύει τις εικασίες ότι μπορεί να προετοιμάζεται για να αναλάβει ηγετικό ρόλο

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέβηκε πάνω σε άρμα μάχης μαζί με την κόρη του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, δείτε εικόνες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν  παρακολούθησε τις τελευταίες στρατιωτικές ασκήσεις της χώρας, επιβιβαζόμενος μαζί με την κόρη του, Κιμ Τζου Ε, σε άρμα μάχης.

Η συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που περιλάμβαναν πυροβολισμούς και άλλες στρατιωτικές δραστηριότητες, καταγράφηκε σε εικόνες που δημοσιεύθηκαν από την Κορεατική Κεντρική Ειδησεογραφική Υπηρεσία (KCNA).

Στις εικόνες, ο Κιμ Γιονγκ Ουν -που πρόσφατα εξασφάλισε άλλη μια...  άνετη εκλογική νίκη- φαίνεται να κάθεται πάνω στο άρμα φορώντας ένα δερμάτινο μπουφάν, ενώ η 13χρονη κόρη του στέκεται με το κεφάλι έξω από την είσοδο του τανκ.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε μαζί με την κόρη του την εκτόξευση πυραύλων από νέο αντιτορπιλικό.

Δείτε εικόνες:

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέβηκε πάνω σε άρμα μάχης μαζί με την κόρη του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, δείτε εικόνες
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέβηκε πάνω σε άρμα μάχης μαζί με την κόρη του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, δείτε εικόνες
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέβηκε πάνω σε άρμα μάχης μαζί με την κόρη του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, δείτε εικόνες

Κλείσιμο

Κιμ Τζου Ε η διάδοχος;

Η εμφάνιση της Κιμ Τζου Ε δίπλα στον πατέρα της σε υψηλού επιπέδου στρατιωτικές εκδηλώσεις πυροδοτεί τις φήμες ότι μπορεί να είναι η διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν. Ωστόσο, οι ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί, δεδομένου του νεαρού της ηλικίας της και της αυστηρά ανδροκρατούμενης φύσης του πολιτικού καθεστώτος της Βόρειας Κορέας.

Σημειώνεται ότι η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την ίδια περίοδο με τις στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκγιάνγκ θεωρεί ως προετοιμασία για επίθεση.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

