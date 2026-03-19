Washington Post: Drones πέταξαν πάνω από στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον που μένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ
ΚΟΣΜΟΣ
Άγνωστο από πού προήλθαν τα drones που εντοπίστηκαν πάνω από το Fort McNair - Οι δύο υπουργοί πάντως δεν έχουν μετακινηθεί

9 ΣΧΟΛΙΑ
Μη αναγνωρισμένα drones πάνω από μια στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον, όπου διαμένουν ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, εντόπισαν Αμερικανοί αξιωματούχοι όπως αναφέρει η Washington Post, επικαλούμενη τρία άτομα που έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει από πού προήλθαν τα drones, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο επικαλείται δύο από τις πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα drones πάνω από το Fort McNair οδήγησαν τους αξιωματούχους να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης του Ρούμπιο και του Χέγκσεθ.

Ωστόσο, οι δύο υπουργοί δεν έχουν μετακινηθεί, προσθέτει το ρεπορτάζ, επικαλούμενο έναν ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί πιθανές απειλές πιο στενά, λόγω του αυξημένου επιπέδου συναγερμού εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα των drones με τη Washington Post αρκούμενος στο σχόλιο: «Το υπουργείο δεν μπορεί να σχολιάσει τις μετακινήσεις του υπουργού (του Χέγκσεθ) για λόγους ασφαλείας, και η δημοσιοποίηση τέτοιων κινήσεων είναι κατάφωρα ανεύθυνη»
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

