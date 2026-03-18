Η «βασίλισσα των καλλιστείων» που εξαπάτησε επενδυτές στις ΗΠΑ: Άρπαξε 8 εκατ. ευρώ για πολυτελή ζωή και καζίνο
Μια γυναίκα από το Σακραμέντο, η οποία αυτοαποκαλούταν «βασίλισσα των καλλιστείων», ομολόγησε την ενοχή της για την εξαπάτηση επενδυτών, από τους οποίους απέσπασε πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να πάει διακοπές, να παίξει τυχερά παιχνίδια και να συντηρεί έναν πολυτελή τρόπο ζωής.
Η 49χρονη Μαρία Ντίκερσον, γνωστή και ως «Ντούλσε Πίνο», μέσω απάτης πυραμίδας, από το 2020 έως το 2024 πουλούσε ψεύτικα μερίδια στην εταιρεία-βιτρίνα Creative Legal Fundings of California, λέγοντας στους επενδυτές ότι τα χρήματά τους ήταν ασφαλή, προστατευμένα και υποστηριζόμενα από σημαντικό κεφάλαιο.
Σύμφωνα με την New York Post, η 49χρονη έλεγε ψέματα σε επενδυτές πως η εταιρεία είχε σχέσεις με έναν ανώνυμο διευθύνοντα σύμβουλο μιας πολυεθνικής εταιρείας καζίνο και θέρετρων. Ισχυριζόταν πως είχε κερδίσει και τα καλλιστεία «Ms. Woman Nevada».
Υποσχόταν απόδοση 10% στους επενδυτές και έφτασε στο σημείο να φιλοξενήσει ένα από τα θύματά της σε σουίτα στο Λας Βέγκας προκειμένου να τον πείσει για να δώσει τα χρήματά του. Η Ντίκερσον έπαιρνε μετρητά από καινούργιους επενδυτές και πλήρωνε κάποια από τα θύματά της από το παρελθόν για να συνεχίζει επί τέσσερα συνεχόμενα χρόνια.
Με τα χρήματα που έκλεβε, αγόρασε ακριβό αυτοκίνητο, επώνυμα προϊόντα και ένα σπίτι στο Σακραμέντο. Χρηματοδότησε τις διακοπές της, έπαιξε σε καζίνο και ταξίδεψε με ιδιωτικά τζετ.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα που εξαπατήθηκαν προήλθαν από τη φιλιππινέζικη κοινότητα των ΗΠΑ. Η 49χρονη επιχείρησε να στήσει ακόμα μία εταιρεία-βιτρίνα για να συνεχίσει τις απάτες και να δώσει χρήματα στους υποτιθέμενους επενδυτές.
Η Μαρία Ντίκερσον συνελήφθη και θα οδηγηθεί σε δίκη ενώ βρίσκεται αντιμέτωπη με φυλάκιση έως 40 ετών.
