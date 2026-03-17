Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.
Ανοιξιάτικος καύσωνας σε Καλιφόρνια και Νεβάδα: Θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς Κελσίου στην Αριζόνα, 40άρια στην έρημο
Ανοιξιάτικος καύσωνας σε Καλιφόρνια και Νεβάδα: Θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς Κελσίου στην Αριζόνα, 40άρια στην έρημο
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι συνθήκες θα βελτιωθούν το Σαββατοκύριακο ή τις αρχές της επόμενης εβδομάδας
Συνθήκες καύσωνα -και μάλιστα ασυνήθιστα πρόωρου- θα επικρατήσουν αυτή την εβδομάδα στην Καλιφόρνια, τη Νεβάδα και την Αριζόνα, με θερμοκρασίες που συνήθως παρατηρούνται στις αρχές του καλοκαιριού και όχι στα μέσα Μαρτίου.
Οφείλεται σε ένα ισχυρό και αργοκίνητο σύστημα υψηλής πίεσης, έναν «θερμικό θόλο», που παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από την περιοχή και ανεβάζει τις θερμοκρασίες πολύ πάνω από το φυσιολογικό.
Η ζέστη αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, αναφέρει το BBC, ενώ οι αυξημένες νυχτερινές θερμοκρασίες επιτείνουν την καταπόνηση για εκατομμύρια ανθρώπους.
Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν κατά πολύ τους 32 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ακόμη και τις συνήθως δροσερές παράκτιες περιοχές. Στις εσωτερικές και ερημικές περιοχές ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς (περίπου 100 Φαρενάιτ), με ορισμένα σημεία να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τους 43 βαθμούς, απειλώντας τα μακροχρόνια ρεκόρ του Μαρτίου.
Η αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στο Φίνιξ της Αριζόνας οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου ήδη από αύριο Τετάρτη. Είναι η πιο πρόωρη εμφάνιση θερμοκρασιών άνω των 100 Φαρενάιτ εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.
Παράλληλα, η Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για καύσωνα σε περιοχές της Καλιφόρνιας, όπως το Σαν Φρανσίσκο και της κεντρικής ακτής, όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 32 βαθμούς.
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η σταδιακή ανακούφιση θα είναι πιθανή το Σαββατοκύριακο ή τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Πέρα από αυτά, ο καύσωνας αποτελεί σοβαρή απειλή για το -ήδη κάτω του μέσου όρου- χιόνι της Καλιφόρνιας, επιταχύνοντας την τήξη σε μια εποχή που κανονικά θα συσσωρευόταν ή θα μειωνόταν αργά.
Τα χιόνια στη Σιέρα Νεβάδα είναι πιθανό να λιώσουν εβδομάδες νωρίτερα από το συνηθισμένο. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο καλοκαιρινής έλλειψης νερού – δεδομένου ότι το χιόνι παρέχει περίπου το ένα τρίτο του νερού της πολιτείας – και «στεγνώνει» τα βουνά νωρίτερα από το κανονικό, αυξάνοντας την πιθανότητα για μιας μεγαλύτερης διάρκειας και πιο έντονης περιόδο πυρκαγιών.
Οφείλεται σε ένα ισχυρό και αργοκίνητο σύστημα υψηλής πίεσης, έναν «θερμικό θόλο», που παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από την περιοχή και ανεβάζει τις θερμοκρασίες πολύ πάνω από το φυσιολογικό.
Η ζέστη αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, αναφέρει το BBC, ενώ οι αυξημένες νυχτερινές θερμοκρασίες επιτείνουν την καταπόνηση για εκατομμύρια ανθρώπους.
Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν κατά πολύ τους 32 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ακόμη και τις συνήθως δροσερές παράκτιες περιοχές. Στις εσωτερικές και ερημικές περιοχές ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς (περίπου 100 Φαρενάιτ), με ορισμένα σημεία να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τους 43 βαθμούς, απειλώντας τα μακροχρόνια ρεκόρ του Μαρτίου.
Η αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στο Φίνιξ της Αριζόνας οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου ήδη από αύριο Τετάρτη. Είναι η πιο πρόωρη εμφάνιση θερμοκρασιών άνω των 100 Φαρενάιτ εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.
Παράλληλα, η Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για καύσωνα σε περιοχές της Καλιφόρνιας, όπως το Σαν Φρανσίσκο και της κεντρικής ακτής, όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 32 βαθμούς.
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η σταδιακή ανακούφιση θα είναι πιθανή το Σαββατοκύριακο ή τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Πέρα από αυτά, ο καύσωνας αποτελεί σοβαρή απειλή για το -ήδη κάτω του μέσου όρου- χιόνι της Καλιφόρνιας, επιταχύνοντας την τήξη σε μια εποχή που κανονικά θα συσσωρευόταν ή θα μειωνόταν αργά.
Τα χιόνια στη Σιέρα Νεβάδα είναι πιθανό να λιώσουν εβδομάδες νωρίτερα από το συνηθισμένο. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο καλοκαιρινής έλλειψης νερού – δεδομένου ότι το χιόνι παρέχει περίπου το ένα τρίτο του νερού της πολιτείας – και «στεγνώνει» τα βουνά νωρίτερα από το κανονικό, αυξάνοντας την πιθανότητα για μιας μεγαλύτερης διάρκειας και πιο έντονης περιόδο πυρκαγιών.
