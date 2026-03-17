Reuters: Τα κράτη του Κόλπου πιέζουν τις ΗΠΑ να εξουδετερώσουν οριστικά το Ιράν
«Η εναλλακτική λύση είναι να ζούμε υπό συνεχή απειλή. Αν το Ιράν δεν αποδυναμωθεί σοβαρά, λέει, θα συνεχίσει να κρατά την περιοχή "όμηρο"» λέει μια πηγή στο Reuters.
Τα αραβικά κράτη του Κόλπου δεν ζήτησαν από τις ΗΠΑ να κηρύξουν πόλεμο στο Ιράν, αλλά πολλά από αυτά προτρέπουν πλέον την Ουάσινγκτον να μην σταματήσει στα μισά του δρόμου, αφήνοντας την Ισλαμική Δημοκρατία να εξακολουθεί να απειλεί τη ζωτική γραμμή εφοδιασμού πετρελαίου του Κόλπου και τις οικονομίες που εξαρτώνται από αυτήν, όπως αναφέρουν τρεις πηγές από τον Κόλπο στο Reuters.
Ταυτόχρονα, οι ίδιες πηγές καθώς και πέντε δυτικοί και άραβες διπλωμάτες αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον πιέζει τα κράτη του Κόλπου να συμμετάσχουν στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Σύμφωνα με τρεις από αυτούς, ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να επιδείξει περιφερειακή υποστήριξη για την εκστρατεία, προκειμένου να ενισχύσει τη διεθνή νομιμότητά της καθώς και την εσωτερική υποστήριξη.
«Υπάρχει μια ευρεία αίσθηση σε ολόκληρο τον Κόλπο ότι το Ιράν έχει ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή με κάθε χώρα του Κόλπου», λέει ο Αμπντουλαζίζ Σάγκερ, πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών του Κόλπου με έδρα τη Σαουδική Αραβία.
«Στην αρχή τους υπερασπιζόμασταν και αντιτασσόμασταν στον πόλεμο», λέει. «Αλλά από τη στιγμή που άρχισαν να κατευθύνουν επιθέσεις εναντίον μας, έγιναν εχθροί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τους χαρακτηρίσουμε».
Οι επιθέσεις έχουν ενισχύσει τους φόβους του Κόλπου ότι το να αφήσουν το Ιράν με οποιοδήποτε σημαντικό επιθετικό οπλισμό ή ικανότητα κατασκευής όπλων θα μπορούσε να το ενθαρρύνει να κρατήσει «όμηρο» τη ζωτική γραμμή ενέργειας της περιοχής όποτε αυξάνονται οι εντάσεις.
Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του, με τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ να εντείνονται και το Ιράν να πυροβολεί αμερικανικές βάσεις και πολιτικούς στόχους σε ολόκληρο τον Κόλπο, μια πηγή από τον Κόλπο αναφέρει ότι η επικρατούσα διάθεση μεταξύ των ηγετών ήταν ξεκάθαρη: ότι ο Τραμπ πρέπει να αποδυναμώσει συνολικά τη στρατιωτική ικανότητα του Ιράν.
Η εναλλακτική λύση, λέει η πηγή, είναι να ζούμε υπό συνεχή απειλή. Αν το Ιράν δεν αποδυναμωθεί σοβαρά, λέει, θα συνεχίσει να κρατά την περιοχή «όμηρο».
