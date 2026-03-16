Τραμπ: Γνώριζα εδώ και καιρό πως υπάρχουν χώρες που δεν θα μας βοηθούσαν στα Στενά του Ορμούζ
Δεν ξέρουμε με ποιον να διαπραγματευτούμε με το Ιράν, οι ηγέτες τους είναι νεκροί - Κανείς δεν λέει πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ είναι 100% υγιής - Καταστρέψαμε τα πάντα στο Χαργκ εκτός από τους σωλήνες πετρελαίου, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος που εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά του Στάρμερ - Ο Πούτιν φοβάται εμάς, όχι την Ευρώπη, τόνισε
«Έχουμε χτυπήσει πάνω από 7.000 στόχους, εμπορικούς και στρατιωτικούς στο Ιράν. Δεν τους έχουν μείνει πολλοί πύραυλοι, οι επιθέσεις με drones από την Τεχεράνη έχουν μειωθεί κατά 95% και με βαλλιστικούς πυραύλους κατά 90%», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η πολεμική αεροπορία και το ναυτικό του Ιράν έχουν καταστραφεί, (πάνω από 100 ιρανικά πολεμικά πλοία έχουν βυθιστεί ή καταστραφεί τις τελευταίες δυόμισι εβδομάδες, είπε χαρακτηριστικά), οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί και η αντιαεροπορική τους τεχνολογία έχει «αποδεκατιστεί». Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «κάνουν αυτό που έπρεπε να είχε γίνει πριν από πολύ καιρό, καθώς εδώ και 47 χρόνια σπέρνουν τον τρόμο», λέει, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν σήμερα τρία εργοστάσια στο Ιράν όπου κατασκευάζονταν drones και πύραυλοι.
“Our powerful military campaign against the Iranian regime has continued in full force... They have been literally obliterated. The Air Force is gone. The Navy is gone... Other than that, they're doing quite well.”
Για το θέμα των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε πως το 90-95% της ενέργειας που χρησιμοποιούν χώρες, περνά από εκεί και, συνεπώς, «θα έπρεπε να τρέξουν να μας βοηθήσουν. Τα έχουμε καταφέρει με το Ιράν, αλλά θέλουμε βοήθεια εκεί», είπε για να προσθέσει ότι γνωρίζει «εδώ και πολύ καιρό» ότι οι σύμμαχοι της Αμερικής δεν θα ήταν εκεί αν οι ΗΠΑ χρειάζονταν βοήθεια.
«Πολλές χώρες μου έχουν πει ότι είναι καθ’ οδόν. Κάποιες είναι πολύ ενθουσιώδεις για αυτό, και κάποιες έχουν ήδη συμμετάσχει. Θα ήθελα να αναφέρω τα ονόματά τους, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν θα το ήθελαν ή όχι, γιατί ίσως δεν θέλουν να γίνουν στόχος (παρέπεμψε στον Μάρκο Ρούμπιο για τη γνωστοποίησή τους). Κάποιες είναι χώρες που έχουμε βοηθήσει για πολλά, πολλά χρόνια... και το επίπεδο ενθουσιασμού έχει σημασία για μένα. Έχουμε κάποιες χώρες όπου έχουμε 45.000 στρατιώτες, εξαιρετικούς στρατιώτες, που τις προστατεύουν από τον κίνδυνο, και έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά. Και όταν θέλουμε να μάθουμε, “έχετε καθόλου ναρκαλιευτικά;”, [απαντούν] «Λοιπόν, θα προτιμούσαμε να μην εμπλακούμε, κύριε» συνέχισε.
Donald Trump: (Hürmüz Boğazı için)— Siyaset Cafe (@SiyasetCafe_com) March 16, 2026
'Birçok ülke bana yolda olduklarını söyledi.
Kimileri bu konuda çok hevesli, kimileri ise değil.'pic.twitter.com/FExkyN8xoC
«Σίγουρα θα προτιμούσαν να μην εμπλακούν... Έχω ασκήσει έντονη κριτική σε όλη αυτή την προστασία [άλλων] χωρών, γιατί ξέρω ότι εμείς θα τις προστατεύσουμε, αλλά αν ποτέ χρειαστούμε βοήθεια, δεν θα είναι εκεί για εμάς. Το ξέρω αυτό εδώ και πολύ καιρό», συνέχισε, εκφράζοντας την απογοήτευσή του.
Μιλώντας για την Κίνα, η οποία, όπως είπε χρησιμοποιεί το Ορμούζ για να περνάει το 91% του πετρελαίου της, άφησε να εννοηθεί πως αν δεν αναλάβει δράση, τότε δεν αποκλείεται να αναβάλει τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίμνγκ.
Αναφέρθηκε επίσης στον βομβαρδισμό του νησιού Χαργκ από τις ΗΠΑ την Παρασκευή, λέγοντας ότι κατέστρεψαν τα πάντα εκτός από «τους σωλήνες» όπου φυλάσσεται το πετρέλαιο. Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη, προσθέτοντας ότι η καταστροφή του πετρελαίου θα χρειαζόταν μόνο «λίγα λεπτά».
Σε άλλο σημείο, ο Τραμπ μίλησε για τη Βενεζουέλα, λέγοντας πως «η νέα πρόεδρος (Ντέλσι Ροντρίγκες) τα πηγαίνει πολύ καλά».
Σε ερώτηση που δέχτηκε για τον αν μίλησε με τον Εμανουέλ Μακρόν για το θέμα του Ορμούζ, είπε: «Ναι, του μίλησα, στην κλίμακα 0-10, βρέθηκε στο 8. Δεν ήταν τέλεια, αλλά μιλάμε για τη Γαλλία. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Είμαστε οι ισχυρότεροι στον κόσμο. Το κάνουμε για να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η στάση του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί πριν από δύο εβδομάδες είπα: «Γιατί δεν στέλνετε μερικά πλοία;» Και αυτός [ο Στάρμερ] πραγματικά δεν ήθελε να το κάνει. Είπα: “Δεν θέλετε να το κάνετε; Είμαστε πάντα στο πλευρό σας. Είστε ο παλαιότερος σύμμαχός μας και ξοδεύουμε πολλά χρήματα για το ΝΑΤΟ και όλα αυτά, για να σας προστατεύσουμε. Τους προστατεύουμε. Συνεργαζόμαστε μαζί τους για την Ουκρανία. Η Ουκρανία βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά, χωρισμένη από έναν απέραντο ωκεανό. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Το κάναμε, δηλαδή ο Μπάιντεν το έκανε. Δεν χρειάζεται να συνεργαζόμαστε μαζί τους στην Ουκρανία... Νομίζω ότι είναι τρομερό. Ο Πούτιν μας φοβάται. Δεν φοβάται καθόλου την Ευρώπη, αλλά εμάς».
On a scale of 0 to 10, he has been an 8.
Για το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν, είπε: «Θέλουν να κάνουν συμφωνία, μίλησα με ανθρώπους τους. Είναι μια χώρα που βασίζεται στην παραπληροφόρηση και τώρα πληροφορούν μέσω AI. Μας λένε δύο εβδομάδες τώρα για πράγματα που δεν έχουν συμβεί ποτέ. Μας είπαν για φωτιά στο Abraham Lincoln, μας λένε για πυρκαγιές στο Τελ Αβίβ. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα έτοιμοι για συμφωνία. Όλοι τους οι ηγέτες είναι νεκροί. Με ποιον θα κάνουμε τη συμφωνία; Δεν ξέρουμε καν με ποιον να διαπραγματευτούμε».
🇺🇸 President Donald Trump says 🇷🇺 President Vladimir Putin “fears” the United States.
Σε ερώτηση για τον Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, απάντησε: «Πολλοί λένε πως είναι παραμορφωμένος, πως έχει χάσει το ένα πόδι του, άλλοι λένε πως είναι νεκρός. Κανείς δεν λέει πως είναι 100% υγιής. Κανείς δεν τον έχει δει και αυτό είναι ασυνήθιστο».
Όταν ρωτήθηκε σχετικά με δήλωση συμβούλου του, ο οποίος δεν απέκλεισε ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών από το Ισραήλ κατά του Ιράν, είπε: «Το Ισραήλ δεν θα το έκανε αυτό».
Τέλος, για τη διείσδυση των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως «η Χεζμπολάχ είναι μεγάλο πρόβλημα εδώ και πολύ καιρό. Εξολοθρεύονται πολύ γρήγορα από το Ισραήλ».
