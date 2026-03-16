Γερμανία: Ο Πιστόριους απορρίπτει το ενδεχόμενο αποστολής γερμανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
«Δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», τόνισε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας
Ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους απέκλεισε το ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας σε στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Χορμούζ και ζήτησε «γρήγορο τέλος» στον πόλεμο και διπλωματικές λύσεις. «Δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», τόνισε.
«Η Γερμανία δεν θα στείλει πλοία στα Στενά του Χορμούζ. Με βάση την τρέχουσα εντολή της αποστολής EUNAVFOR ASPIDES της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο χωρίς περαιτέρω συμμετοχή του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου», δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Πιστόριους, μετά τη συνάντησή του με τον Λετονό ομόλογό του 'Αντρις Σπρουντς και πρόσθεσε: «Δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν τον ξεκινήσαμε εμείς. Θέλουμε διπλωματικές λύσεις και γρήγορο τέλος. Αλλά περισσότερα πολεμικά πλοία στην περιοχή σίγουρα δεν θα συμβάλουν σε αυτό».
«Τι περιμένει ο κόσμος, τι περιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχουν εκεί μερικές ευρωπαϊκές φρεγάτες που δεν μπορεί να το κάνει μόνο του το πανίσχυρο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό; Διερωτώμαι γι' αυτό και, πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση εκτός πεδίου ΝΑΤΟ, θα ήταν αναγκαία τόσο μια διεθνής "κάλυψη" όσο και μια εντολή της Bundestag. Θα σκεφτόμουν πολύ καλά πριν από ένα τέτοιο βήμα και δεν βλέπω κανέναν λόγο να το κάνουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Μπόρις Πιστόριους.
