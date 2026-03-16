Η Ισπανία αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής της σε στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ
Η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας απέρριψε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη για την ασφάλεια του Στενού

Η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, επειδή κρίνει παράνομο τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσαν σήμερα οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Ισπανίας.

Η αριστερή κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει κατακρίνει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν και έχει απαγορεύσει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν κοινά λειτουργούμενες βάσεις στη νότια Ισπανία.

Η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες απέρριψε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη για την ασφάλεια του Στενού καθώς και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για ένα «πολύ κακό μέλλον» για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν συμμετάσχουν σε αυτή τη στρατιωτική αποστολή.

«Η Ισπανία δεν θα δεχτεί ποτέ πρόχειρες λύσεις, επειδή ο στόχος πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου, και μάλιστα τώρα», τόνισε η Ρόμπλες.

Η κατάσταση στο Στενό προκαλεί σοβαρή ανησυχία στους Ευρωπαίους, αλλά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί ανεξάρτητα από οικονομικές παραμέτρους, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

«Δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα που θα προσέθετε ακόμη μεγαλύτερη ένταση ή θα προκαλούσε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης», δήλωσε σε Ισπανός ΥΠΕΞ σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Ήδη, κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, έχουν επίσης ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Στενό, ενώ άλλα, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, δεν έχουν ακόμη λάβει απόφαση.
